Hải Phòng đón tin cực vui: Công trình gần 2.000 tỷ đồng của "ông lớn" Nhật Bản sắp hoàn thành

Dương Nga | 11-05-2026 - 05:40 AM | Bất động sản

Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Hải Dương dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2026.

Theo Cổng TTĐT phường Hải Dương (TP Hải Phòng), đến nay Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Hải Dương đạt khoảng 85% khối lượng thi công xây dựng, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công cơ bản hoàn thành phần nhà thương mại; đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, thi công phần sân, bãi đỗ xe…

Đây là 1 trong 31 công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2026 và là dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Trung tâm Thương mại Aeon Hải Dương do Công ty TNHH Aeon Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2025.

Trung tâm Thương mại Aeon Hải Dương tại phường Thạch Khôi, thuộc khu vực phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đây là dự án thương mại lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía tây thành phố với diện tích sử dụng gần 3,6 ha.

Aeon Hải Dương có tổng diện tích sàn đến 38.100 m2, cùng bãi đỗ xe rộng rãi, sức chứa gần 600 xe hơi và 1.200 xe máy. Aeon Hải Dương là trung tâm kinh doanh bán lẻ, phân phối sản phẩm với quy mô khoảng 5.000 mặt hàng các loại; khoảng 150 gian hàng cho thuê (sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, điện tử, trang sức, quần áo...).

CEO Đất Xanh Miền Bắc: Một đồng hạ tầng metro sẽ tạo ra tạo đòn bẩy 10 đồng, bất động sản dọc TOD sẽ tăng trưởng khủng khiếp

Đại công trình 9.900 tỷ đồng và tham vọng tái định hình khu Nam TPHCM

Hình hài siêu dự án 27 tỷ USD chưa từng có tại Việt Nam có sự góp mặt của 3 "ông lớn" Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát

05:03 , 11/05/2026
04:31 , 11/05/2026
22:23 , 10/05/2026
21:00 , 10/05/2026

