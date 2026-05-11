Đại công trình 9.900 tỷ đồng và tham vọng tái định hình khu Nam TPHCM
Nhằm giải bài toán ùn tắc kéo dài nhiều năm, dự án mở rộng trục Bắc - Nam gần 10.000 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành cú hích chiến lược, tái định hình diện mạo hạ tầng, logistics và đô thị toàn khu Nam TPHCM.
Khu vực Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ từ lâu được xem là “điểm nghẽn” giao thông lớn nhất phía Nam TPHCM. Mỗi ngày, lượng lớn xe container từ cảng Hiệp Phước cùng dòng xe từ Quận 7, Nhà Bè đổ về trung tâm khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc kéo dài.
Để giải bài toán này, TPHCM đang chuẩn bị triển khai dự án mở rộng trục đường Bắc - Nam đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng vốn đầu tư gần 9.900 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, tuyến đường dài khoảng 8,6 km sẽ được nâng cấp từ 4 lên 10 làn xe, lộ giới rộng 60 m. Điểm nhấn lớn nhất là hệ thống cầu cạn dài hơn 7 km dành cho dòng xe tốc độ cao, giúp tách hoàn toàn xe tải trọng lớn khỏi luồng xe dân sinh phía dưới.
Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, dự án còn gây chú ý bởi phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BOT. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách, TPHCM lựa chọn mô hình kết hợp vốn công và tư nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng.
Theo phương án dự kiến, thành phố chỉ thu phí phần đường trên cao, còn hệ thống đường song hành bên dưới sẽ được sử dụng miễn phí để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực.
Giới chuyên gia đánh giá, khi trục Bắc - Nam được hoàn thiện, khu Nam TPHCM sẽ có thêm động lực lớn để phát triển logistics, bất động sản và đô thị cảng Hiệp Phước. Đây cũng được xem là cú hích quan trọng cho mục tiêu đưa Nhà Bè trở thành quận hoặc thành phố trước năm 2030.
