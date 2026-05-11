Noble West Lake Ha Noi: 12 tòa tháp 40 tầng thi công xuyên đêm, "đại công trường" lớn bậc nhất Tây Hồ Tây lộ diện

Ô đất CT5-6: Vì sao giới đầu tư gọi là "đất vàng cuối cùng"?

Được Sunshine Group phát triển với tầm nhìn trở thành tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi tọa lạc tại ô đất CT5-6, quy mô gần 6ha, mặt tiền khu đô thị quốc tế Ciputra, tiếp giáp trực tiếp đường Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi. Dự án đồng thời là một trong số rất ít tổ hợp tại Hà Nội có lợi thế liền kề và ôm trọn một phần công viên Ciputra 65ha – "lá phổi xanh" lớn bậc nhất nội đô, qua đó sở hữu mật độ sinh thái thuộc top dẫn đầu thị trường.

Hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy mạnh với cường độ thi công liên tục cả ngày lẫn đêm

Những yếu tố trên khiến Noble West Lake Ha Noi được đánh giá là quỹ đất cuối cùng tại lõi Ciputra - Tây Hồ Tây có đủ quy mô và đủ tầm để phát triển một tổ hợp hàng hiệu đích thực. Cộng hưởng với đó là tầm view panorama bao quát sông Hồng, Hồ Tây và toàn bộ cảnh quan Ciputra càng thêm khẳng định vị thế "độc bản" mà không dự án nào đến sau có thể tái tạo tại Tây Hồ Tây.

Tiến độ tháng 5: Thi công đại trà phần móng với khối lượng tăng vọt

Nếu tháng 4 là giai đoạn giải phóng mặt bằng và cọc thí nghiệm, thì đầu tháng 5 đánh dấu bước chuyển quan trọng tại Noble West Lake Ha Noi: thi công đại trà phần móng với khối lượng tăng vọt.

Tại cả hai phân khu CT5 và CT6, các hạng mục nền tảng như dọn dẹp, san gạt mặt bằng, cọc thí nghiệm đã hoàn thành 100%. Công tác kiểm định được triển khai nghiêm ngặt, siêu âm cọc đạt 100%, khoan rút lõi đạt 76%, nén tĩnh đạt 20%, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của dự án.

Trong đó, phân khu CT6 đang dẫn đầu toàn công trường khi hạng mục xây tường dẫn đã gần hoàn thiện 100%, tường vây đạt gần 30%, đồng thời công tác cọc khoan nhồi đại trà đã hoàn thành 100/880 cọc, tương đương 11,3% tổng khối lượng. Ở phân khu CT5, dự án cũng đã hoàn tất giai đoạn thí nghiệm và đang tập trung tăng tốc các hạng mục tường dẫn cùng cọc khoan nhồi đại trà.

Công trường đang bước vào giai đoạn then chốt của phần móng – nền tảng chịu lực cho toàn bộ tổ hợp 12 tòa tháp cao 40 tầng trong tương lai.

Hiện dự án đang triển khai gia cố trụ cổng chính và chuẩn bị lắp đặt hệ thống màn hình LED nhận diện tại mặt tiền công trường, từng bước hoàn thiện diện mạo nhận diện dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Thi công cả ngày lẫn đêm, đảm bảo cam kết tiến độ

Ghi nhận tại công trường, lực lượng thi công đông đảo làm việc cả ngày lẫn đêm, song song với hệ thống thiết bị hạng nặng quy mô lớn như máy khoan cọc nhồi, cẩu chuyên dụng, máy xúc cùng dây chuyền máy cạp tường vây… vận hành đồng bộ.

Không chỉ đẩy mạnh phần kết cấu, công tác tổ chức công trường cũng được triển khai bài bản ngay từ giai đoạn đầu. Hệ thống an toàn lao động và vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội vẫn còn không ít dự án chậm tiến độ hoặc triển khai cầm chừng, việc Noble West Lake Ha Noi nhanh chóng bước vào giai đoạn thi công đại trà với cường độ cao chỉ sau hơn 2 tháng khởi công được xem là tín hiệu đáng chú ý về năng lực triển khai cũng như cam kết của chủ đầu tư, đặc biệt khi thị trường cao cấp đang sàng lọc mạnh về năng lực phát triển dự án và giá trị thực.

Dinh thự trên không 1.800m²: phân khúc hiếm có trên thị trường BĐS hạng sang

Trước đó, dự án đã gây chú ý mạnh mẽ trên thị trường với kỳ vọng trở thành tổ hợp Branded Residences mang tính biểu tượng mới của Hà Nội. Đây là dự sở hữu bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu xa xỉ với các căn VVIP thông tầng diện tích lớn nhất lên tới khoảng 1.800m², chiếm trọn một mặt sàn tòa tháp. Ở phân khúc Branded Residences, diện tích này là con số khan hiếm tuyệt đối trên bản đồ bất động sản hàng hiệu của cả Thủ đô lẫn khu vực châu Á.

Kết hợp với bể bơi vô cực riêng tư, vườn thượng uyển, nội thất bespoke "may đo", thang máy riêng vào tận căn - mỗi dinh thự là một "lãnh địa" riêng tư tuyệt đối trên tầng không, với tầm nhìn panorama trải dài từ Hồ Tây, sông Hồng đến toàn bộ đô thị Tây Hồ Tây.

Noble West Lake Ha Noi đang xúc tiến hợp tác với các thương hiệu nội thất đến từ các hãng Haute Couture và siêu xe, kết hợp cùng các đơn vị vận hành Top 5 thế giới nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc Branded Residences Việt Nam.

Với tiến độ thi công khẩn trương cùng quy mô đầu tư ấn tượng, Noble West Lake Ha Noi đang từng bước khẳng định vị thế của một dự án trọng điểm tại Tây Hồ Tây, đồng thời cho thấy cam kết mạnh mẽ của Sunshine Group trong việc kiến tạo một không gian sống dẫn dắt phân khúc Branded Residences tại Việt Nam.