Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu đất đai

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Tuy nhiên, đến nay mới có khoảng 23,5 triệu thửa đất hoàn thành rà soát, chỉnh lý và cập nhật dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo yêu cầu. Trong khi đó, gần 39 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa hoàn thiện và hơn 43 triệu thửa đất vẫn chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Điều này đồng nghĩa còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước cần tiếp tục làm sạch, bổ sung thông tin hoặc xây dựng dữ liệu mới trong thời gian tới. Đây được đánh giá là khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều.

Trước áp lực tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện; đồng thời triển khai theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai trên phạm vi cả nước. Bộ này được giao khẩn trương rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, xây dựng bảng tiến độ chi tiết theo từng nhiệm vụ, từng bộ, ngành và địa phương để theo dõi, điều hành.

Trong đó, mục tiêu đặt ra là hoàn thành cơ bản trong quý II/2026 đối với nhóm dữ liệu cần làm sạch, bổ sung và hoàn thiện; hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ và xây dựng dữ liệu đối với nhóm chưa có cơ sở dữ liệu trong quý III/2026; quý IV/2026 tập trung kiểm tra, đánh giá và đưa vào vận hành khai thác.

Song song với đó, các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp làm sạch, xác thực dữ liệu, hướng dẫn về công nghệ, an toàn thông tin và kiểm soát hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu tư trùng lặp, lãng phí hoặc triển khai hình thức, kém hiệu quả trong quá trình xây dựng hạ tầng và cơ sở dữ liệu đất đai.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu dữ liệu đủ điều kiện phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành và khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thay vì chờ hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đất đai tại địa phương; không để chậm tiến độ vì các lý do chủ quan. Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xác thực dữ liệu đất đai.

Việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được kỳ vọng sẽ trở thành “cú hích” quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn trong thời gian tới.