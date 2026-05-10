Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất giai đoạn 2026-2030

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP xem xét, thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.



Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, Sở đã nhận được đề xuất từ UBND 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, tổng diện tích thu hồi 50.062ha đất.

Tuyến đường nối từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (trên địa bàn phường Khương Đình, TP.Hà Nội) là một trong những đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 đang được Hà Nội triển khai. Ảnh: Hữu Thắng

Theo đó, UBND TP đề xuất HĐND TP thông qua danh mục 5.822 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 50.062ha.

Liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng, UBND TP đề xuất các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Nội dung trên dự kiến sẽ được HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.

Trong số 5.822 dự án được đề xuất, có nhiều dự án hạ tầng giao thông, mở rộng đường, công viên, trường học, khu đô thị… Vị trí các dự án nằm trên địa bàn nhiều xã, phường tại Hà Nội.

Theo tờ trình, việc xây dựng danh mục nhằm bảo đảm đồng bộ với phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Thời kỳ thực hiện danh mục được đề xuất áp dụng trong giai đoạn 2026–2030.

UBND TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan chưa quy định cụ thể tiêu chí lập danh mục dự án thu hồi đất của địa phương. Trên cơ sở đó, Thành phố đề xuất 4 nhóm tiêu chí gồm: phù hợp với Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật; phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030; đồng thời bảo đảm khả năng đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện.