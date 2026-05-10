Thi tuyển phương án kiến trúc chung cư gây khó khăn cho chủ đầu tư

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định làm rõ trường hợp công trình nhà ở chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hoặc công trình thương mại, dịch vụ công cộng trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại được đầu tư bằng vốn tư nhân không thuộc diện bắt buộc thi tuyển phương án kiến trúc.

Theo HoREA, hiện nay việc áp dụng các quy định liên quan đến thi tuyển phương án kiến trúc đối với công trình chung cư hỗn hợp đang phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau, gây lúng túng cho địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Viện dẫn ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, HoREA cho rằng quy định hiện hành đang thiếu sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật liên quan đến khái niệm “chung cư hỗn hợp”.

Cụ thể, các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Luật Nhà ở và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư hiện chưa xác định rõ tỷ lệ diện tích sàn giữa chức năng ở và các chức năng khác trong công trình hỗn hợp để làm cơ sở phân loại công trình.

Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định công trình có thuộc diện phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019 hay không.

Trước đó, Cục Kinh tế - Quản lý Đầu tư Xây dựng đã có văn bản trả lời cho một doanh nghiệp bất động sản, trong đó cho rằng nhà ở chung cư có bố trí một phần diện tích thương mại dịch vụ vẫn được xác định là công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp, không phải công trình công cộng. Tuy nhiên, theo HoREA, đây chỉ là văn bản trả lời riêng cho doanh nghiệp nên chưa đủ cơ sở để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

HoREA cho biết, UBND TPHCM hiện đang nghiên cứu điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc TPHCM. Trong đó, dự kiến đề xuất định nghĩa “nhà chung cư với mục đích sử dụng hỗn hợp” là công trình có chức năng ở chiếm từ 50% tổng diện tích sàn xây dựng trở lên. Ngược lại, nếu phần diện tích dành cho thương mại, dịch vụ, văn phòng hoặc khách sạn vượt quá 50%, công trình sẽ được xác định là công trình hỗn hợp thuộc nhóm công trình công cộng.

Theo HoREA, việc thiếu hướng dẫn thống nhất đang khiến nhiều dự án mất thêm thời gian hoàn thiện thủ tục, phát sinh chi phí và ảnh hưởng tiến độ đầu tư. Do đó, HoREA kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn chung gửi các địa phương để thống nhất áp dụng đối với trường hợp công trình chung cư hỗn hợp hoặc công trình thương mại, dịch vụ công cộng trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân.

HoREA cho rằng, việc tháo gỡ vướng mắc này sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư và tạo điều kiện thúc đẩy nguồn cung nhà ở trong bối cảnh thị trường bất động sản đang cần thêm động lực phục hồi.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA khẳng định, việc thiếu một văn bản hướng dẫn có hiệu lực chung đang khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Do đó, cần có sự thống nhất từ Bộ Xây dựng để đảm bảo áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước, thay vì chỉ dừng lại ở các văn bản trả lời mang tính riêng lẻ.

“Phần lớn các dự án nhà ở thương mại hiện nay đều do doanh nghiệp tư nhân đầu tư, trong khi yêu cầu thi tuyển phương án kiến trúc có thể làm phát sinh thêm chi phí và kéo dài thời gian chuẩn bị. Khi thủ tục pháp lý được đơn giản hóa và rõ ràng hơn, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, từ đó góp phần tăng nguồn cung nhà ở - yếu tố đang thiếu hụt tại TPHCM trong thời gian qua”, ông Châu nói.