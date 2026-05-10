Vingroup sắp làm công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo 3,4 tỷ USD đặt tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW và 27-KL/TW, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Để thúc đẩy tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, TPHCM tập trung 9 giải pháp đột phá. Trong đó có tăng tốc giải ngân đầu tư công và đẩy nhanh thi công các dự án đã khởi công dịp 15/1 và 30/4.

Đáng chú ý, UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Danh mục các dự án trọng điểm được yêu cầu tập trung chuẩn bị gồm: Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành;

Cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; dự án cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; dự án cầu Thủ Thiêm 4; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương;

Cùng với đó là các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở ngành và địa phương rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức khởi công trước ngày 2/7.

Sở Xây dựng được giao rà soát, đề xuất từ 2 - 3 dự án về nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch đủ điều kiện để khởi công, công bố hoặc hoàn tất thủ tục quan trọng trong tháng 6/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất - công nghiệp đề xuất từ 2 - 3 dự án về hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng tại Khu Công nghệ cao, khu đô thị khoa học công nghệ Bắc Thành phố cùng các khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm có thể khởi công hoặc hoàn tất thủ tục quan trọng trong tháng 6/2026.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù đã mang lại hiệu quả rõ rệt, các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 520.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ USD) được khởi công.

Một số dự án đáng chú ý như Tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố, dự án cải tạo - chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu đô thị Đại học Quốc tế; đồng thời trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến được triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14 km, quy mô 6–8 làn xe, kết hợp cả cầu và hầm vượt biển.

Cụ thể, đoạn hầm dài khoảng 3,1 km với quy mô 6 làn xe, sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được bố trí tại hai đầu hầm để phục vụ vận hành và khai thác. Trong khi đó, phần cầu vượt biển dài khoảng 8 km, kết hợp với đường dẫn hai đầu tuyến dài gần 3 km, tạo thành một chỉnh thể hạ tầng hoàn chỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng hơn 92.600 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng gần 9.300 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ do nhà đầu tư huy động 100% (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại), không sử dụng vốn đầu tư công; đổi lại, Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Theo kế hoạch đề xuất trước đó, dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I/2029. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.