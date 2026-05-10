ANmaison Hải Phòng: Dấu ấn Modern Indochine dành cho chuẩn sống tinh hoa mới

Với 280 căn nhà phố thương mại và biệt thự trên quỹ đất 13,6 ha, dự án không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của tập đoàn Singapore tại miền Bắc, mà còn mở ra chuẩn sống sở hữu bền vững dành cho giới tinh hoa.

Modern Indochine "tài sản kiến trúc" hiếm hoi

Khởi nguồn từ những năm 1920 dưới bàn tay kiến trúc sư Ernest Hébrard, phong cách Indochine là sự giao thoa giữa thẩm mỹ châu Âu và văn hóa Á Đông, thể hiện qua mái ngói nhiều lớp, cửa lá sách, họa tiết thủ công và gam màu đặc trưng.

Nếu Indochine cổ điển là một di sản quen thuộc, thì Modern Indochine lại là phiên bản hiếm hoi được tái hiện thành công. Phong cách này giữ tinh thần Đông Dương nguyên bản nhưng được nâng cấp bằng không gian mở, công năng hiện đại và kỹ nghệ chế tác tiên tiến, đòi hỏi sự am hiểu văn hóa, khả năng thiết kế tinh tế và mức đầu tư rất cao.

Trong bối cảnh thị trường dần bão hòa bởi các phong cách hiện đại và tân cổ điển, Modern Indochine trở thành một "của hiếm" dành cho giới tinh hoa đang tìm kiếm không chỉ một nơi để ở, mà còn là một tài sản mang giá trị di sản và bản sắc riêng.

Hải Phòng – Thành phố của những di sản kiến trúc Đông Dương

Không ngẫu nhiên Frasers Property chọn Hải Phòng cho dấu ấn Modern Indochine tiếp theo. Đây là một trong số ít đô thị còn lưu giữ đậm nét kiến trúc Đông Dương, từ Nhà hát Lớn Hải Phòng đến những dãy phố cổ với mái ngói, cửa lá sách, tường vàng và các chi tiết thủ công mang tinh thần Pháp – Á giao thoa.

Tiếp nối dòng chảy đó, ANmaison tái hiện Modern Indochine bằng ngôn ngữ đương đại: mái vòm cong, họa tiết Đông Dương chạm thủ công, vật liệu hoàn thiện tinh xảo kết hợp cùng không gian mở, hệ kính lớn và công nghệ xây dựng hiện đại. Mỗi chi tiết đều được tiết chế có chủ đích để giữ lại tinh thần di sản nhưng vẫn phù hợp với chuẩn sống sang trọng ngày nay.

Chính sự kết hợp giữa thủ công, kiến trúc bản địa và tư duy thiết kế hiện đại đã khiến Modern Indochine trở thành một "của hiếm" trên thị trường và ANmaison là một trong số ít dự án đủ năng lực hiện thực hóa chuẩn sống ấy tại Hải Phòng.

Tuyệt tác nhà ở hạng sang ANmaison được Frasers Property giới thiệu tại Hải Phòng, tiếp nối hành trình kiến tạo những chuẩn mực sống quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Frasers Property: Tầm vóc tập đoàn đa quốc gia và sứ mệnh kiến tạo không gian

Với danh mục tài sản 49,4 tỷ SGD, Frasers Property khẳng định vị thế toàn cầu qua các lĩnh vực nhà ở, thương mại, công nghiệp, bán lẻ và dịch vụ lưu trú. Từ vị thế số 1 ngành bán lẻ Singapore đến nền tảng hơn một thế kỷ tại Úc và hệ sinh thái đa ngành tại Thái Lan, Tập đoàn luôn dẫn dắt thị trường bằng tầm nhìn dài hạn.

Uy tín của Frasers Property được minh chứng qua những công trình biểu tượng đạt chuẩn mực bền vững thế giới như: Burwood Brickworks, Ed.Square (Úc), Northpoint City (Singapore) và siêu dự án One Bangkok (Thái Lan).

Tại Việt Nam, Frasers Property tiếp tục di sản quốc tế với các dự án tiêu biểu như Q2 Thao Dien, Melinh Point và Meliá Hanoi. Hiện nay, Tập đoàn đang mở rộng dấu ấn chiến lược tại Hải Phòng với dự án ANmaison và đại đô thị tích hợp 113 ha tại Đồng Nai, khẳng định cam kết kiến tạo không gian sống chuẩn mực và bền vững cho tương lai.

Khi kiến trúc mở ra "không gian sống và kinh doanh 4 chiều"

Tại ANmaison, tinh thần Modern Indochine không chỉ hiện diện qua thẩm mỹ kiến trúc, mà còn được chuyển hóa thành mô hình "không gian sống và kinh doanh 4 chiều", nơi mỗi lớp không gian đều được tính toán để dung hòa nhu cầu vừa để ở, vừa để kinh doanh trong cùng một chuẩn sống hạng sang.

Thiết kế "Song tôn" độc bản tạo nên sự giao thoa giữa tĩnh và động. Mặt tiền hướng phố mang nhịp sống thương mại sôi động, phù hợp cho retail, boutique hay lifestyle cao cấp; trong khi mặt sau mở ra khoảng xanh riêng tư hướng công viên nội khu, tạo nên "khoảng thở" thư thái dành cho sinh hoạt cá nhân hoặc các mô hình wellness, café boutique giàu trải nghiệm. Chính cách tổ chức không gian này giúp ANmaison vừa tối ưu khả năng khai thác thương mại, vừa giữ được cảm giác riêng tư và an nhiên của một nơi để ở thực thụ.

Tinh thần ấy tiếp tục được mở rộng tại tầng 2 với hệ ban công hai hướng, cho phép chủ nhân đồng thời tận hưởng nhịp sống đô thị và khoảng xanh yên tĩnh trong cùng một không gian. Thiết kế mở giúp tối ưu ánh sáng, lưu thông khí tự nhiên và tạo nên trải nghiệm sống giàu cảm xúc, đúng với triết lý Modern Indochine: nơi kiến trúc không chỉ đẹp để ngắm nhìn, mà còn phục vụ chất lượng sống lâu dài.

"Không gian sống và kinh doanh 4 chiều" – dấu ấn công năng khác biệt tại ANmaison.

Không dừng lại ở công năng kinh doanh, ANmaison còn tái định nghĩa chuẩn sống đa thế hệ hiện đại. Các tầng trên được thiết kế như những miền sống riêng biệt nhưng kết nối mềm mại qua hành lang mở, ban công và không gian sinh hoạt chung, giúp nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và gắn kết.

Tháng 6 này, Frasers Property sẽ chính thức mở cửa nhà mẫu ANmaison tại 226 Lê Lai (Dự án đầu tư Khu nhà ở tại ngõ 226 Lê Lai), mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm một chuẩn sống Modern Indochine hiếm hoi, nơi kiến trúc, công năng và giá trị di sản cùng hội tụ trong một không gian sống đẳng cấp.