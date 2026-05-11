Hình hài siêu dự án 27 tỷ USD chưa từng có tại Việt Nam có sự góp mặt của 3 “ông lớn” Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha, gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần.

Cụ thể, nhóm 1 gồm 2 dự án: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê hữu Hồng dài khoảng 45,35 km (trục đại lộ cảnh quan hữu Hồng); xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê tả Hồng khoảng 35 km (trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng).

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư công viên, gồm: Cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt (thuộc xã Mê Linh, Thiên Lộc) với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha; cụm công viên tại bãi sông Tàm Xá (thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh) rộng 397,5 ha; cụm công viên tại bãi sông Ngọc Thụy (P.Bồ Đề) khoảng 105,1 ha; cụm công viên tại bãi sông Long Biên - Cự Khối (thuộc phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng) rộng 472 ha.

Công viên tại bãi sông Xuân Quan - Phụng Công (xã Bát Tràng) rộng 168,6 ha; cụm công viên tại bãi sông xã Ô Diên rộng 166,1 ha; cụm công viên tại bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng (thuộc phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng) rộng khoảng 154,2 ha.

Công viên công cộng Phú Thượng khoảng 20 ha; cụm công viên tại bãi sông P.Hồng Hà khoảng 383,4 ha; cụm công viên tại P.Lĩnh Nam khoảng 141,8 ha; cụm công viên tại bãi sông thuộc 4 phường, xã: Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân với tổng diện tích khoảng 390,9 ha.

Nhóm 3 gồm 2 dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông. Theo đó, dự án thứ nhất thực hiện ở bờ tả sông Hồng, có chiều dài kè bờ sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công (xã Bát Tràng) có quy mô 77 ha. Dự án thứ 2 là kè và chỉnh trị bờ hữu sông Hồng, với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên (P.Hồng Hà) quy mô khoảng 92 ha.

Nhóm 4 gồm 3 dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết với tổng quy mô khoảng 419 ha, trong đó dự án khu đô thị định cư tại P.Long Biên có quy mô khoảng 201 ha; dự án khu đô thị định cư tại P.Lĩnh Nam với quy mô khoảng 98 ha; dự án khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha. Nhóm 5 là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

Trong đó 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Tiến độ dự kiến kéo dài từ 2026 - 2038, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông; công viên công cộng Phú Thượng; công viên tại bãi sông P.Hồng Hà; khu vực "phòng khách đô thị"; khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và P.Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Về quỹ đất dự kiến đối ứng, TP Hà Nội đề xuất bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.655,8 ha, quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Báo cáo về tiến độ triển khai dự án, UBND TP Hà Nội cho biết đến nay, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỉ lệ 1/5.000 và phương án, vị trí tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa được phê duyệt do quá trình thực hiện các nội dung nêu trên cần đánh giá kỹ hiện trạng, tác động môi trường và việc đảm bảo các điều kiện, quy định về quản lý, sử dụng đê điều, phòng chống lụt bão; đồng thời cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như vận động để tạo sự đồng thuận…

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công ngày 19/12 do liên danh địa ốc Đại Quang Minh - MIK Group - THACO - Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát cùng hợp tác thực hiện.

Tuy nhiên trong văn bản gần nhất liên danh gửi tới cơ quan chức năng chỉ còn 3 cái tên gồm Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát.