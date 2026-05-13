Vân Đồn kích hoạt tiềm năng du lịch, đón 12 vạn du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Khai mở tiềm năng du lịch

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lũy kế 4 ngày nghỉ (từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2026), tổng số khách du lịch đến tỉnh ước đạt 910.000 lượt. Trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hạ Long, Bãi Cháy, các tuyến biển đảo ghi nhận lượng khách tăng cao, trong đó đặc khu Vân Đồn đón 115.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Ban Quản lý Bến cảng Ao Tiên cho biết, trong 4 ngày lễ, hoạt động vận tải khách ra các tuyến đảo của đặc khu Vân Đồn diễn ra sôi động với tần suất cao. Tổng cộng đã có 156 chuyến tàu được cấp phép, phục vụ gần 19.500 lượt du khách.

Gia đình chị Thu Huyền đến từ Hà Nội cho biết vô cùng hài lòng và thích thú với chuyến du lịch tới Vân Đồn vừa qua. "Cơ sở lưu trú ở Vân Đồn không thua kém Hạ Long, khách sạn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng mới đều có tầm view ra vịnh Bái Tử Long rất đẹp và sang trọng. Đặc biệt, chúng tôi đặt được tour du thuyền 5 sao của Crystal Holidays với hải trình khám phá đảo Tây Hoi vô cùng chất lượng và thú vị. Chắc chắn mùa hè này gia đình tôi sẽ quay trở lại Vân Đồn và nghỉ dài ngày hơn để khám phá các điểm đến hấp dẫn, các đảo nhỏ trong vịnh cũng như các hải trình trên tàu 5 sao của Crystal Holidays", chị Huyền chia sẻ.

Rất nhiều du khách như chị Huyền đều chia sẻ hài lòng với lựa chọn điểm đến Vân Đồn cho kỳ nghỉ vừa qua, chứng tỏ sức hút riêng của đặc khu kinh tế thế hệ mới.

Cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng bên Vịnh kỳ quan

Chị Thu Huyền cho biết, trước khi chọn Vân Đồn, cả gia đình đều hình dung đây là một vùng biển vắng, hoang sơ, thiếu các dịch vụ và tiện ích cao cấp. Tuy nhiên, thực tế đã mang đến nhiều bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của hạ tầng du lịch nơi đây.

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên, tự trải nghiệm và khám phá sự "hoang sơ xa xỉ" tại vịnh Bái Tử Long với các tour tuyến của Crystal Holidays. Ảnh – Everland Group

Biển, đảo Vân Đồn vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nhưng là một sự hoang sơ xa xỉ được nâng tầm trải nghiệm. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt đẹp từ mọi góc nhìn, những bãi tắm sạch, cát trắng mịn, không khí trong lành, mà còn có cơ hội tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp ngay giữa thiên nhiên vịnh đảo.

Tại Vân Đồn, từ tháng 5/2025, Tập đoàn Everland đã chính thức đưa vào vận hành dịch vụ du thuyền hạng sang và tour khám phá Vịnh Bái Tử Long tiêu chuẩn 5 sao "The Beauty of Vân Đồn". Du khách có thể trải nghiệm những bữa tiệc "fine dining" trên du thuyền hoặc tại các đảo nhỏ với đầu bếp 5 sao của Crystal Holidays – những dịch vụ vốn chỉ thường xuất hiện tại các điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp đặc biệt trên thế giới.

"Một khu nghỉ dưỡng như vậy chỉ cách Hà Nội vài giờ đi xe là điều vô cùng thuận lợi. Nhất là khi có thể quay lại nhiều lần trong năm với chi phí không quá đắt đỏ so với những chuyến nghỉ dưỡng ở các điểm đến cần phải đi bằng máy bay", chị Huyền chia sẻ.

Theo các chuyên gia, cùng với hạ tầng giao thông và du lịch ngày càng hoàn thiện và có nét đặc trưng hấp dẫn, đặc biệt là hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi, Vân Đồn và các tuyến đảo trong Vịnh Bái Tử Long sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong mùa hè 2026 với dự báo lượng khách tăng dần, duy trì ở mức cao. Du lịch tăng trưởng kéo theo nhu cầu về lưu trú và dịch vụ logistics du lịch, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt với những sản phẩm đã sẵn sàng đưa vào khai thác ngay, đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẵn sàng đưa vào khai thác đón khách ngay trong mùa hè 2026. Ảnh – Everland Group

Một trong những dự án hội tụ nhiều lợi thế là Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, nằm ngay trong vùng lõi Khu đô thị du lịch và Bến cảng Ao Tiên. Tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí 5 sao do Tập đoàn Everland đầu tư với tổng vốn khoảng 5.600 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích 2,6 ha, gồm 5 tòa tháp và 01 tòa trung tâm hội nghị quốc tế quy mô 1.500 chỗ. Giai đoạn 1 của dự án với hai tòa A (The Victory) và B (The Oasis) đã khánh thành cuối năm 2025 và đang được trang hoàng để sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ du khách hè 2026. Các phân khu tiếp theo gồm tòa The Harmony (tòa C), The Liberty (tòa D) đang thi công giai đoạn 2, sẽ cung cấp ra thị trường 367 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1.907 căn hộ du lịch, phong cách Resort Apartment – xu hướng căn hộ nghỉ dưỡng đang được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Theo đại diện chủ đầu tư, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được phát triển như một tổ hợp tích hợp điểm đến, nơi hội tụ đầy đủ các dịch vụ lưu trú, giải trí, mua sắm, thể thao, hội nghị cùng các hoạt động lễ hội, hội chợ đêm và tour du lịch ngày – đêm trên vịnh Bái Tử Long.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Everland, các tour trên vịnh Bái Tử Long, kết hợp với các tiện ích đa tầng tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ tạo thành hệ sinh thái du lịch hoàn thiện ở khu vực này. Điều đó sẽ giúp du khách hứng thú và sẵn sàng chi tiêu, góp phần thu hút khách du lịch, đặc biệt dòng khách du lịch golf và M.I.C.E - hai mũi nhọn chiến lược, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp thế giới.

Với đa dạng loại hình căn hộ, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từng nhóm khách từ gia đình, cặp đôi, bạn bè hay thương gia,… Ảnh – Everland Group.

Đây được xem là cơ hội đáng chú ý cho các nhà đầu tư quan tâm tới bất động sản nghỉ dưỡng. Việc các căn hộ tại dự án đã bắt đầu được bàn giao đồng nghĩa nhà đầu tư có thể sớm đưa tài sản vào khai thác nghỉ dưỡng hoặc cho thuê, đón đầu nhu cầu lưu trú đang gia tăng.

Bên cạnh các dòng căn hộ tiêu chuẩn, dự án còn phát triển nhiều loại hình căn hộ nghỉ dưỡng đa công năng như căn hộ giải trí Club Suite, căn hộ thông tầng, căn hộ sân vườn Sky Villa, các căn Penthouse/President có bể bơi riêng,... phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của nhiều nhóm nhà đầu tư thứ cấp. Với chính sách bán hàng hiện tại, từ 1,9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn hộ đa giá trị ở vị trí có một không hai bên bờ Vịnh di sản, vừa có thể là tài sản định danh vị thế chủ sở hữu, vừa là kênh trú ẩn dòng tiền, đầu tư an toàn, khai thác sinh dòng tiền bền vững và tiềm năng sinh lời với biên độ tăng giá còn cao trong tương lai.