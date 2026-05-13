Hà Nội thành lập Đoàn thanh tra làm rõ vụ 119 hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương

Liên quan đến vụ việc 119 hộ dân (xã Quảng Oai, Hà Nội) kiến nghị chính quyền địa phương sớm làm rõ thông tin GPMB khu đất bãi giữa sông Hồng (xã Minh Châu) mà báo Tiền Phong đã thông tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra để xác minh việc quản lý, sử dụng đất.

Trước đó, sau khi làm việc với UBND xã Minh Châu và UBND xã Quảng Oai, Sở NN&MT đã có văn bản 5784/SNNMT-QHKHSDD ngày 29/4/2026 gửi UBND thành phố thông tin về việc GPMB đất bãi nổi sông Hồng của 119 hộ dân để triển khai dự án khai thác mỏ cát Tây Đằng- Minh Châu.

Sở NN&MT Hà Nội cho biết, theo báo cáo của UBND xã Minh Châu và UBND xã Quảng Oai, các tài liệu hiện tại không đủ căn cứ để xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 119 hộ dân. Đến ngày 21/4, chỉ có 12/119 hộ cung cấp được hồ sơ tài liệu liên quan đến hồ sơ sử dụng đất. Tuy nhiên, tài liệu do 12 hộ cung cấp có thông tin không thống nhất, không có ranh giới sử dụng đất của từng hộ...

Khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu

Do không có đủ căn cứ, UBND xã Minh Châu chưa thể phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất triển khai dự án.

Sở NN&MT đề nghị UBND thành phố giao Thanh tra Thành phố thành lập Đoàn thanh tra; phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan (có đại diện của Công an thành phố) tổ chức thanh tra, kiểm tra việc giao đất, quản lý sử dụng đất tại khu vực bãi nổi sông Hồng. Kết quả thanh tra làm căn cứ để UBND xã Minh Châu thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Sau khi xem xét, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Thanh tra thành phố; các sở, ngành liên quan, UBND xã Minh Châu và xã Quảng Oai cùng chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Thái Minh Group) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc đề xuất của Sở NN&MT Hà Nội tại văn bản 5784/SNNMT-QHKHSDD ngày 29/4/2026.

UBND thành phố giao Sở NN&MT, Thanh tra Thành phố hướng dẫn UBND xã Minh Châu thực hiện thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án theo quy định.