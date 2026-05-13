Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc từng tham gia xây cầu Tứ Liên nay muốn rót hàng tỷ USD vào tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 12/5, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) về các định hướng hợp tác phát triển hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Thái Hòa, nhà sáng lập Xây dựng Thái Bình Dương cho biết doanh nghiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thị trường Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn sau hợp nhất.

Theo ông Nghiêm Thái Hòa, địa phương này sở hữu nhiều nét tương đồng với tỉnh Tô Giang (Trung Quốc), đặc biệt về điều kiện tự nhiên, văn hóa và dư địa phát triển. Trên cơ sở đó, tập đoàn bày tỏ mong muốn đồng hành cùng tỉnh trong việc phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, xây dựng đô thị hiện đại và hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất nghiên cứu đầu tư tại Ninh Bình với tổng mức giải ngân dự kiến từ 3–5 tỷ USD trong vòng 3–5 năm tới. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm hạ tầng giao thông chiến lược, cảng logistics, khu công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh và các mô hình đô thị sinh thái gắn với phát huy giá trị di sản.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Nghiêm Thái Hòa, Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình).

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chào mừng đoàn công tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đồng thời khẳng định Ninh Bình luôn coi trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín và tầm nhìn quốc tế. Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao những chia sẻ của phía tập đoàn về định hướng phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị di sản, yếu tố được xem là phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài, hai bên có thể sớm hiện thực hóa các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Ninh Bình trong giai đoạn tới.

Theo giới thiệu, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới, nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500.

Đáng chú ý, CPCG được định vị là “nhà vận hành đô thị lớn nhất Trung Quốc”, sở hữu đầy đủ chứng chỉ tổng thầu cấp 1 quốc gia trong các lĩnh vực đường bộ, đô thị và thủy lợi. Tập đoàn cho biết đã tham gia đầu tư, xây dựng tại hơn 1.000 thành phố và 3.000 khu công nghiệp trên toàn Trung Quốc.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đang tham gia một số dự án trọng điểm tại Hà Nội như cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5.