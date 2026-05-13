Vingroup, Sun Group, Bim Land “chọn mặt gửi vàng” tại tỉnh nộp hơn 31.000 tỷ đồng vào ngân sách

Thanh Phong | 13-05-2026 - 07:06 AM | Bất động sản

Tại Quảng Ninh, giai đoạn 2024 - 2025 và những tháng đầu năm 2026, Vingroup đóng góp hơn 22.304 tỷ đồng, Sun Group hơn 6.848 tỷ đồng, BIM Group hơn 2.105 tỷ đồng vào ngân sách.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến tháng 3/2026, toàn tỉnh có hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động,trong đó doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 99,5%.

Các doanh nghiệp tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực bán buôn, bán lẻ (38,2%), tiếp đến là xây dựng (11,6%), công nghiệp chế biến, chế tạo (9,3%) và vận tải, kho bãi (9,2%).

Đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp này rất đáng kể.Tính đến 19/3, thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt trên 2.449 tỷ đồng, chiếm 16,29% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Ở nhóm các tập đoàn, tổng công ty lớn, những doanh nghiệp như Vingroup, Sun Group, BIM Group tiếp tục dẫn dắt nguồn thu.

Giai đoạn 2024 - 2025 và những tháng đầu năm 2026, riêng Vingroup đóng góp hơn 22.304 tỷ đồng, Sun Group hơn 6.848 tỷ đồng, BIM Group hơn 2.105 tỷ đồng. Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đóng góp gần 28.750 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tại Quảng Ninh, Vingroup đang triển khai dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích hơn 6.200 ha. Dự án có tổng mức đầu tư lên 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Còn Sun Group đang triển khai dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino quy mô hơn 244 ha tại Vân Đồn. ﻿Với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, đây là tổ hợp du lịch, giải trí quy mô lớn, kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho không gian phát triển dịch vụ tại khu vực Đông Bắc. Dự án phát triển theo mô hình "resort city", tích hợp các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới hình thành một tổ hợp vận hành liên tục 24/7 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thanh Phong

Nhịp Sống Thị Trường

