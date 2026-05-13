Thanh Hóa phản hồi vụ 20 sân Pickleball ở Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Ngày 12-5, Báo Người Lao Động nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa phản hồi thông tin bài viết "20 sân Pickleball xuất hiện trong Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc" mà Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin ngày 7-4.

20 sân Pickleball trong công viên chuyên đề Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Trong báo cáo, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, hạng mục công viên chuyên đề thuộc dự án nêu trên đã được phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của UBND TP Sầm Sơn. Việc điều chỉnh này, theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật về xây dựng và không làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án.

Theo đó, khu thể thao được thiết kế là cụm sân luyện tập thể thao đa năng phục vụ đa dạng nhu cầu rèn luyện thân thể của nhân dân.

Ngày 17-4, đoàn kiểm tra ghi nhận chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành hạ tầng nền sân bằng hệ bê tông nhựa asphalt phù hợp với hồ sơ thiết kế điều chỉnh được duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, trên mặt sân đã được sơn phủ và kẻ vạch phân định thành 20 ô tập luyện. Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025.

Về thông tin báo chí phản ánh, Sở Xây dựng Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí. Đồng thời khẳng định, qua đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế, nội dung báo chí phản ánh là có cơ sở. Tại thời điểm báo chí ghi hình, hiện trạng ghi nhận có các vạch kẻ phân ô với kích thước tương đồng với bộ môn Pickleball, đồng thời một số người dân đã sử dụng lưới di động để tập luyện bộ môn này.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên thực tế, hồ sơ thiết kế đây là cụm sân luyện tập đa năng (có thể khai thác linh hoạt cho nhiều bộ môn thể thao như: Bóng chuyền hơi, cầu lông, Pickleball...). Sau khi tiếp nhận bàn giao công trình, đơn vị quản lý vận hành tại địa phương đã có sơ suất để phát sinh việc lắp đặt hệ thống lưới che và lưới thi đấu chuyên biệt tại 2 vị trí ô sân khi chưa báo cáo cấp có thẩm quyền.

Việc có tới 20 sân Pickleball chiếm không gian lớn tại công viên khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ và lo lắng về việc mất không gian vui chơi, thể dục thể thao

Việc rào chắn này làm thay đổi tính chất "không gian mở" của công viên cộng đồng, dẫn đến những lo ngại về việc chuyển đổi công năng công trình công cộng sang mục đích sử dụng riêng là hoàn toàn có cơ sở.

Ngay sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị quản lý tháo dỡ toàn bộ hệ thống lưới bao che tự phát tại khu vực sân tập để hoàn trả không gian mở cộng đồng, đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho mọi người dân; tuyệt đối không để rào chắn, chiếm dụng làm không gian sử dụng riêng. Đồng thời, khẩn trương lập đề án quản lý, sử dụng tài sản theo quy định để đảm bảo vận hành minh bạch, đúng mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 4-2026, người dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh thời gian qua công viên chuyên đề (thuộc khu B dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc) đang dần hình thành, họ thấy trên một diện tích lớn trong công viên xuất hiện 20 sân Pickleball.

Việc có quá nhiều sân Pickleball tại công viên chuyên đề dấy lên lo ngại về việc người dân địa phương sẽ mất đi không gian để vui chơi, tập thể dục thể thao.

Ngay sau khi báo chí lên tiếng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.