Đâu là nơi đón dòng cư dân dịch chuyển khi trung tâm hạn chế cao tầng

TP.HCM đưa chung cư cao tầng ra đô thị vệ tinh

Mới đây, trong buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ngày 11/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thông tin rằng, thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven, đồng thời hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực lõi trung tâm.

Thực tế hiện hữu nhiều năm qua, sức chịu tải của hạ tầng vùng lõi trung tâm đã dần chạm giới hạn. Từ áp lực giao thông, ngập nước đến đến tình trạng quá tải của hệ thống trường học, bệnh viện và hạ tầng công cộng, mô hình phát triển dồn nén vào lõi trung tâm không còn phù hợp với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.

Trong khi đó, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm kéo theo mặt bằng giá bất động sản liên tục neo cao, vượt ngoài khả năng tiếp cận của phần lớn người trẻ và lực lượng lao động tri thức.

Đó cũng là lý do các đô thị lớn trên thế giới đều phát triển theo mô hình đa trung tâm, với các cực đô thị vệ tinh được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và việc làm để tạo nên những cực phát triển mới bền vững hơn cho toàn đô thị.

Thay vì phát triển nhà cao tầng, tới đây những khu đất trống trong vùng lõi trung tâm sẽ được thành phố phát triển công viên và mảng xanh công cộng.

Đô thị mới phải tạo nên nhịp sống hoàn chỉnh

Để người dân sẵn sàng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở giá nhà hay khoảng cách địa lý. Một đô thị mới chỉ thực sự hấp dẫn khi có thể tạo ra một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể học tập, làm việc, mua sắm, giải trí và kết nối cộng đồng. Do đó, các đô thị vệ tinh cần được xây dựng như những "thành phố thu nhỏ", thay vì chỉ là những cụm chung cư rời rạc.

Để đáp ứng yêu cầu đó, khu vực phát triển đô thị mới phải hội tụ nhiều yếu tố nền tảng. Trước hết là quỹ đất đủ lớn để quy hoạch bài bản, tạo dư địa cho không gian xanh, hạ tầng kỹ thuật và hệ tiện ích công cộng. Thứ hai, khoảng cách không quá xa trung tâm cũ, hoặc hệ thống giao thông công cộng phát triển, đảm bảo thời gian di chuyển hợp lý. Quan trọng hơn, đô thị vệ tinh phải có khả năng tạo ra việc làm và sức sống nội tại thông qua hệ sinh thái giáo dục, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp và công nghệ cao đã hiện hữu.

Xét về địa lí, thì Phường Đông Hòa là hình mẫu tiêu biểu cho mô hình đô thị vệ tinh hoàn chỉnh. Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Đông TP.HCM, kết nối vùng lõi trung tâm chỉ 35 phút qua Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, đường Phạm Văn Đồng và tuyến Metro số 1. Khu vực này sở hữu quỹ đất còn dồi dào, đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông với nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng.

Đông Hòa còn được xem là tâm điểm của hệ sinh thái giáo dục – tri thức lớn bậc nhất phía Nam khi nằm cạnh Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi quy tụ các trường đại học trọng điểm, viện nghiên cứu cùng cộng đồng chuyên gia, giảng viên, sinh viên đông đảo.

Tiếp đó, nơi này còn gần hệ thống khu công nghiệp lớn như Tân Đông Hiệp A, Sóng Thần, Bình Đường, Khu Công nghệ cao, khu chế xuất Linh Trung, Linh Xuân… góp phần hình thành nguồn việc làm ổn định, thu hút đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc lâu dài tạo nguồn cầu cho thị trường nhà ở dồi dào.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng và hệ sinh thái sẵn có, phường Đông Hòa trở thành điểm đến lý tưởng trong xu hướng dịch chuyển cư dân và phát triển đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Với hàng loạt yếu tố lợi thế nên Phường Đông Hoà đã đón làn sóng an cư lớn trong những năm qua. Tuy vậy, nguồn cung căn hộ tại khu vực này hiện cũng không còn ồ ạt. Trong năm 2026 này, gần như nguồn cung căn hộ vừa khả năng tiếp cận của người trẻ chỉ đang tập trung ở các dự án Tập đoàn Bcons. Trong quý 2/2026 này, Bcons Center City đang là điểm sáng về nguồn cung căn hộ tại khu vực Làng Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trên trục đường D11 sẽ mở rộng 17m, liền kề Đại lộ Thống Nhất lộ giới 32m 6 làn xe, Bcons Center City sở hữu kết nối vượt trội. Chỉ vài phút di chuyển, cư dân đã tiếp cận Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A và ga Metro Suối Tiên. Vị trí triển vọng này rút ngắn khoảng cách đến trung tâm TP.HCM cũng như các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực.

Với quy mô 3,2 ha, dự án mang đến 1.940 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ cùng tổ hợp tháp đôi cao 36 tầng dành cho trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ khách sạn. Mô hình phát triển đa chức năng "Live – Work – Enjoy" giúp dự án không chỉ là nơi ở, mà còn trở thành một tâm điểm sống, làm việc và trải nghiệm ngay giữa khu đô thị sôi động.

Sức hút của dự án nằm hệ tiện ích được đầu tư bài bản theo nhu cầu sống của thế hệ cư dân mới. Chuỗi tiện ích được thiết kế cân bằng giữa nhịp sống năng động và nhu cầu tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Không dừng lại ở tiện ích nội khu, dự án còn hưởng lợi từ mạng lưới dịch vụ ngoại khu hoàn thiện trong bán kính vài kilomet. Những lợi thế quan trọng ấy giúp cư dân nhanh chóng tạo lập nhịp sống ổn định tại Bcons Center City.