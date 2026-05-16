BĐS Khu Đông bùng nổ - Hạ tầng tỷ đô kích hoạt làn sóng tài sản mới

Ba trục hạ tầng tỷ đô: khi giấc mơ trở thành hiện thực

Tháng 5/2026 này, khu Đông TP.HCM đang chứng kiến điều chưa từng có: ba dự án hạ tầng trọng điểm cùng về đích, tạo nên "điểm nén" chưa từng xuất hiện trong lịch sử phát triển đô thị phía Đông.

Metro số 1 đã vượt mốc hơn 20 triệu lượt khách từ đầu năm 2026, với bình quân mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày. Đây không còn là câu chuyện "trải nghiệm", đây là thực tế mỗi ngày của hàng chục nghìn người dân khu Đông.

Trong khi đó, Vành đai 3 với tiến độ đạt khoảng 75% khối lượng đang được đẩy nhanh để hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Đoạn 14,7km cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ đã đạt 85% và đã thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025. Còn nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được huy động nhiều mũi thi công để đảm bảo kết nối đồng bộ.

Ba công trình này thực hiện đan xen, giao cắt, tạo thành mạng lưới kết nối chưa từng có. Khi cả ba cùng vận hành, thời gian di chuyển từ trung tâm Quận 1 cũ đến sân bay Quốc tế Long Thành sẽ rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn dưới 40 phút. Đây không phải dự báo mà là thực tế sẽ xảy ra trong vài tháng tới.

Dòng tiền thông minh chọn khu Đông TP.HCM

Thị trường bất động sản luôn tồn tại một quy luật phổ biến: giá trị đến trước khi đám đông nhận ra. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy trong giai đoạn 2019-2024, căn hộ gần metro tăng 30-90%, trong khi khu vực xa metro chỉ tăng 30-45%.

Khoảng cách chênh lệch này giải thích tại sao những nhà đầu tư thông minh âm thầm tích lũy bất động sản khu Đông từ 2-3 năm trước. Họ không chờ báo chí loan tin, không chờ Vành đai 3 thông xe hoàn toàn. Họ đã mua khi các dự án còn đang thi công, khi giá chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng và đặc biệt khi phần lớn nhà đầu tư vẫn còn do dự.

Van Phuc City là khu đô thị ven sông biểu tượng tại TP.HCM

Và giờ đây, khi Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến trước 30/6/2026, khi Metro số 1 đã trở thành thói quen đi lại hàng ngày của người dân, khi cao tốc đến Long Thành chuẩn bị kết nối đồng bộ thì cửa sổ cơ hội đang dần khép lại cho những người chưa nắm bắt thời cơ.

Câu hỏi không còn là "liệu khu Đông có tăng giá không?" mà thay bằng câu hỏi "bạn còn kịp lúc không?

Van Phuc City - Nơi ba làn sóng hạ tầng giao nhau

Trong bối cảnh đó, Van Phuc City nổi bật là một trong ba bán đảo đẹp nhất bên sông Sài Gòn, tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, Van Phuc City chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm quận 1, 3 cũ chỉ 10 phút. Đây chính là vị trí hưởng lợi trực tiếp từ cả ba trục hạ tầng trọng điểm: Vành đai 3, Metro số 1, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, khu đô thị còn thừa hưởng từ hạ tầng đồng bộ với tuyến Metro 3B, đường sắt Bắc - Nam, Vành đai 2, tuyến đường thủy sông Sài Gòn. Khi Metro số 1 đã chứng minh sức hút với hơn 20 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm 2026, các tuyến metro tiếp theo sẽ được đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Và Van Phuc City nổi bật khi nằm ngay trên trục kết nối này.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh, mặt nước

Với quy mô 198 hecta, Van Phuc City dành tới 60% diện tích cho tiện ích công cộng, mặt nước và cây xanh, mật độ xây dựng chỉ 40%. Trong khi các dự án khác chen chúc để tối ưu lợi nhuận thì Van Phuc City chọn cách ngược lại: giữ mật độ thấp, giữ không gian xanh, giữ chất lượng sống.

Được sông Sài Gòn ôm trọn 3 mặt với tổng chiều dài lên đến 3,4km - địa thế "Rồng ôm ngọc" hiếm có này không chỉ đẹp về phong thủy mà còn tạo nên vi khí hậu mát mẻ tự nhiên quanh năm. Và đến hiện tại, Van Phuc City đã hình thành cộng đồng hiện hữu với hơn 10.000 cư dân và 3.000 doanh nghiệp hoạt động nhộn nhịp.

Tận hưởng cuộc sống tại Van Phuc City

Sở hữu nhà tại Van Phuc City, cư dân sẽ nhận được những lợi ích "đỉnh cao" mà không phải dự án nào cũng có được: là tâm điểm của ba làn sóng hạ tầng giúp cư dân thuận lợi di chuyển tới các khu vực trọng điểm; được sống tại dự án có 3 mặt giáp sông Sài Gòn cao cấp, được tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp và cư dân thành đạt cùng những giá trị kiến tạo đẳng cấp từ chủ đầu.

