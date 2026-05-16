Mua "đất vàng" Cồn Tân Lập: Khách hàng kêu cứu vì bị ép thêm tiền tỉ

Chiều 15-5, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi làm việc để xem xét các nội dung liên quan đến việc hàng chục khách hàng phản ánh bị "ép" đóng thêm tiền tại dự án khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang).

Đùng đùng đòi thêm tiền

Trước đó, hàng chục khách hàng mua nhà tại dự án khu dân cư cồn Tân Lập đã gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Người dân phản ánh Công ty CP Sông Đà Nha Trang có dấu hiệu "lật kèo", đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký và yêu cầu người mua nộp thêm hàng tỉ đồng.

Theo phản ánh, khoảng năm 2015, doanh nghiệp huy động vốn triển khai dự án. Sau đó, khi đủ điều kiện, các hợp đồng góp vốn được chuyển sang hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở. Khách hàng cho biết thời điểm ký kết, chủ đầu tư cam kết giá xây dựng phần thô khoảng 3,6 - 4,2 triệu đồng/m², tương đương 1,5 tỉ đồng mỗi căn nhà liền kề hoặc biệt thự. Nhiều người đã thanh toán từ 75% đến 100% giá trị quyền sử dụng đất theo hợp đồng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, Công ty CP Sông Đà Nha Trang bất ngờ thông báo điều chỉnh đơn giá xây dựng lên khoảng 9,5 triệu đồng/m² đối với nhà liền kề và khoảng 10,8 triệu đồng/m² đối với biệt thự, cao gần gấp 3 lần so với mức ban đầu. Theo các hộ dân, số tiền bị yêu cầu đóng thêm lên tới khoảng 3,5 tỉ đồng đối với nhà liền kề và hơn 5 tỉ đồng đối với biệt thự. Doanh nghiệp không hề đưa ra căn cứ cụ thể cho mức tăng giá đột biến này.

Nhiều người cho rằng sau khi dự án được tháo gỡ pháp lý và giá đất khu vực tăng mạnh, chủ đầu tư đã gây sức ép buộc khách hàng thanh lý hợp đồng cũ để chuyển sang hợp đồng mới với giá cao hơn. Đến tháng 10-2025, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đồng loạt thông báo chấm dứt hợp đồng với nhiều khách hàng với lý do "không đến ký thanh lý hợp đồng". Người mua cho rằng điều này là vô lý vì hợp đồng cũ không có điều khoản cho phép đơn phương hủy.

Dự án khu dân cư cồn Tân Lập với nhiều tai tiếng liên quan đến việc mua bán bất động sản, từng bị cơ quan chức năng xử phạt

Chính quyền khẩn trương vào cuộc

Về việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý đơn của công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo chỉ đạo, chiều 15-5, Sở Tài chính mời Công an tỉnh cùng Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp họp xem xét vụ việc. Cuộc họp tập trung rà soát pháp lý việc thanh lý hợp đồng, hiệu lực các hợp đồng đã ký và căn cứ tính đơn giá xây dựng mới. Công ty CP Sông Đà Nha Trang cũng được yêu cầu trực tiếp giải trình.

Trong văn bản, ông Nguyễn Ngọc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, cho biết từ năm 2014 đến 2017, công ty ký hợp đồng góp vốn, mua bán đối với 185 lô liền kề, biệt thự thuộc dự án khu dân cư cồn Tân Lập. Do đó, công ty bị xử phạt vì chưa đủ điều kiện kinh doanh. Năm 2020, dự án tạm dừng do sai phạm liên quan đến nguyên lãnh đạo. Đến năm 2023, dự án mới được gia hạn tiến độ 12 tháng.

Hiện hạ tầng kỹ thuật dự án hoàn thành khoảng 90%. Khu nhà ở thấp tầng đã xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 171/185 căn, còn 14 căn vướng giải phóng mặt bằng. Theo ông Việt, doanh nghiệp giữ nguyên giá trị tiền đất đã thỏa thuận, chỉ thu thêm chi phí xây dựng đối với các căn đã xây thô theo đúng quy hoạch. Công ty cho rằng dự án được duyệt theo mô hình "nhà ở thương mại", không phải bán đất nền. Việc ký lại hợp đồng là nhằm bảo đảm đồng bộ và đúng luật.

Tuy nhiên, người dân cho rằng việc giải trình của chủ đầu tư đã "né" căn cứ đơn phương hủy hợp đồng, đồng thời không làm rõ căn cứ tính đơn giá xây dựng mới, hiệu lực hợp đồng và các nội dung liên quan.

Yêu cầu bổ sung tài liệu Tại cuộc họp, nhiều khách hàng đề nghị Công ty CP Sông Đà Nha Trang cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh căn cứ xác định đơn giá xây dựng mới đối với các căn liền kề, biệt thự trong dự án. Người dân cũng yêu cầu công ty giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do khách hàng "không đến ký thanh lý hợp đồng", trong khi theo phản ánh, họ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã ký kết. Ngoài ra, nhiều người cho rằng công ty đã chậm bàn giao nhà suốt nhiều năm. Sau cuộc họp, Sở Tài chính đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn, xác định cụ thể các hồ sơ cần thiết để yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang cung cấp trước ngày 20-5 nhằm phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc.



