GROHE - Chuẩn mực nghỉ dưỡng của các khách sạn danh giá toàn cầu

"Heritage of Elegance" - Di sản trường tồn trong vẻ đẹp của Châu Âu

Giữa lòng Châu Âu cổ kính, nơi thời gian dường như ngưng đọng trên những bức tường đá nhuốm màu lịch sử, sự sang trọng không hiện hữu qua những hào nhoáng phô trương mà ẩn mình trong từng chi tiết tinh mỹ. Tại đây, GROHE khéo léo hiện diện như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai, là minh chứng rõ nét cho tinh thần "khi di sản giao thoa cùng đổi mới" (Heritage meets Innovation).

Tại Hotel Nassau Breda (Hà Lan) - một không gian được tái sinh từ nhà thờ cổ kính, sự xuất hiện của sen tắm Rainshower Cosmopolitan cùng vòi chậu Essence đã biến việc tắm gội thông thường trở thành một "nghi lễ" của sự thanh tẩy. Ở đó, vẻ tĩnh lặng thiêng liêng khéo léo giao thoa cùng cảm giác vỗ về dịu dàng từ làn nước, tạo nên một bản hòa ca trọn vẹn của xúc cảm.

Trong khi đó, tại Kempinski Cathedral Square giữa lòng Lithuania, vẻ đẹp tân cổ điển của tòa nhà trăm năm tuổi đã tìm thấy tiếng nói chung với những đường nét lập phương mạnh mẽ từ bộ sưu tập GROHE Eurocube. Đó là một sự đối thoại đầy kiêu hãnh: những góc cạnh sắc sảo hiện đại không hề lấn át mà lại tôn vinh những đường cong mềm mại của kiến trúc di sản, tạo nên một tổng thể xa hoa mang hơi thở đương đại mà vẫn giữ trọn linh hồn Châu Âu cổ điển.

Tại khách sạn, không gian phòng tắm mở ra một cảm giác đầy thư thái và sang trọng.

Kempinski Cathedral Square mang vẻ đẹp tân cổ điển đầy diễm lệ của một tòa nhà trăm năm tuổi.

"Luxury Reimagined" - Tái định nghĩa sang trọng qua công nghệ và cảm xúc

Rời xa những mái vòm cổ kính để đến với những thành phố biểu tượng của sự xa hoa, định nghĩa về sự sang trọng cũng dịch chuyển: không chỉ tráng lệ, mà còn được định nghĩa qua từng trải nghiệm cá nhân hóa đầy tinh tế. Lúc này, GROHE lại đóng vai trò là "người kiến tạo thầm lặng" cho những khoảnh khắc riêng tư nhất của giới thượng lưu.

Tại The Ritz-Carlton Kuala Lumpur - nơi dịch vụ quản gia cá nhân và kiến trúc tinh xảo cùng chăm chút cho từng bước chân của lữ khách, GROHE Grandera tỏa sáng như một viên trang sức quý phái với thiết kế bo tròn thanh lịch cùng lớp mạ sáng bóng hoàn hảo. Vẻ tỉ mỉ trong từng đường nét ấy phản chiếu trọn vẹn phong thái kiêu sa của những quý ông, quý bà sành điệu, đồng thời là điểm giao thoa lý tưởng giữa những chuẩn mực khắt khe của giới tinh hoa và nghệ thuật nuông chiều cảm xúc.

GROHE Grandera tỏa sáng như viên trang sức được chế tác tỉ mỉ.

Khi bước chân chạm đến Address Boulevard tại Dubai - biểu tượng xa xỉ giữa lòng sa mạc, dòng GROHE Atrio lại trở thành điểm nhấn đầy mỹ cảm giữa không gian spa rộng 760m². Sự kết hợp giữa công năng chuẩn mực Đức và cảm giác thư giãn tuyệt đối đã dệt nên một ốc đảo bình yên, khẳng định rằng dù ở bất kỳ nơi nào, GROHE vẫn luôn là dấu ấn độc bản của nghệ thuật sống "Art of Living" đầy mê hoặc.

Address Boulevard kiêu hãnh tọa lạc tại Dubai như một biểu tượng xa xỉ bậc nhất.

"Sustainability Meets Sensuality" - Khi sự bền vững và tận hưởng song hành

Thế giới hiện đại đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm nhưng mạnh mẽ của định nghĩa "luxury": từ tiêu dùng xa hoa đơn thuần sang tận hưởng có ý thức. GROHE đồng điệu cùng triết lý đó khi mang công nghệ tiết kiệm năng lượng hòa vào những trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn nhất.

Minh chứng rõ nét cho sự giao thoa này chính là Radisson Blu Resort tại Ba Lan – một trong những khách sạn đầu tiên đạt chứng nhận xanh LEED, nơi sự lãng mạn được thể hiện qua cách con người trân trọng nguồn cội thiên nhiên. Việc lựa chọn dòng sản phẩm GROHE Eurosmart Cosmopolitan và Euphoria tích hợp công nghệ tiết kiệm nước đã chứng minh một điều kỳ diệu: ta hoàn toàn có thể cắt giảm đến 50% tài nguyên nước mà vẫn giữ trọn vẹn dòng chảy êm ái, đầy đặn như tại các spa chuyên nghiệp. Đây chính là biểu tượng cho một kỷ nguyên mới của sự tận hưởng có ý thức - nơi những thỏa mãn về mặt cảm xúc được nâng tầm bởi trách nhiệm với môi trường và hành tinh xanh.

Radisson Blu Resort tại Ba Lan là một trong những khách sạn đầu tiên đạt chứng nhận xanh LEED.

Dù hiện diện ở bất cứ đâu trên khắp các châu lục, GROHE vẫn luôn là dấu ấn của sự tinh mỹ. Với sự tin tưởng từ các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, GROHE tiếp tục hành trình kiến tạo những chuẩn mực mới để mỗi không gian phòng tắm là một tác phẩm nghệ thuật và mỗi phút giây trải nghiệm đều là một kỷ niệm đáng nhớ.

