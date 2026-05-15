Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" đón tin vui lớn

Theo Báo Khánh Hòa, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026–2031), các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến thẩm quyền, nguồn vốn và phương án phân chia dự án thành phần đối với Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo nội dung tờ trình, tuyến cao tốc này có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối nối với tuyến Liên Khương – Prenn tại khu vực chân đèo Prenn (phường Xuân Hương, Lâm Đồng). Dự án được xác định là công trình giao thông quan trọng quốc gia, giữ vai trò kết nối trục Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Về quy mô, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 25.000 tỷ đồng, triển khai theo hợp đồng BOT với sự tham gia của cả vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 99km, trong đó đoạn Nha Trang – Đà Lạt dài hơn 80km, đoạn Đà Lạt – Liên Khương dài khoảng 18km. Công trình được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác từ 80–100 km/h.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030 nhằm sớm hình thành trục kết nối trực tiếp giữa hai đô thị du lịch trọng điểm. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tuyến kết nối hiện hữu là Quốc lộ 27C vẫn còn nhiều hạn chế, thường xuyên chịu tác động của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê, gây ảnh hưởng đến năng lực vận tải và an toàn giao thông.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ bố trí tối đa 1.500 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Phần công việc này được tách thành một dự án thành phần độc lập và thực hiện theo phương thức đầu tư công nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Hiện nay, việc di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt chủ yếu phụ thuộc vào Quốc lộ 27C, với thời gian hành trình kéo dài từ 3,5 đến 4 giờ. Khi tuyến cao tốc mới đi vào khai thác, thời gian di chuyển dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 1,5–2 giờ.

Không chỉ giảm tải cho tuyến quốc lộ hiện hữu, cao tốc Nha Trang – Đà Lạt còn được kỳ vọng tạo sự liên thông đồng bộ với các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc – Nam phía Đông và tuyến Dầu Giây – Liên Khương. Trên nền tảng đó, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển cho du lịch, logistics và vận tải hàng hóa, đồng thời tăng cường liên kết kinh tế giữa Tây Nguyên và khu vực ven biển Nam Trung Bộ.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào ngày 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đã bày tỏ quyết tâm tham gia dự án, với mục tiêu xây dựng đây trở thành “tuyến cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam”.