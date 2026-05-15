Officetel trở thành xu hướng của thời đại kinh tế số

Nếu trước đây căn hộ được thiết kế chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt truyền thống, thì hiện nay, một bộ phận lớn người trẻ lại tìm kiếm những không gian có thể đồng thời đáp ứng ba chức năng: sống – làm việc – tạo ra thu nhập. Chính sự thay đổi này đang khiến dòng sản phẩm officetel dần trở thành một trong những loại hình phù hợp với xu hướng lao động và khởi nghiệp mới tại Việt Nam.

Xu hướng của nền kinh tế số

Theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 53,5 triệu người, trong đó khu vực dịch vụ tiếp tục tăng mạnh và chiếm hơn 40% tổng lao động có việc làm.

Song song đó, Chính phủ cũng chính thức ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu đến năm 2030 đạt 5 triệu chủ thể kinh doanh, tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hướng tới khoảng 1 triệu "doanh nghiệp một người".

Điều này phản ánh một xu hướng rất rõ của thị trường lao động: ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn làm việc độc lập, kinh doanh cá nhân hoặc vận hành mô hình linh hoạt dựa trên nền tảng số.

Freelancer, creator, livestreamer, seller online, chuyên gia công nghệ, môi giới độc lập hay startup cá nhân đang trở thành một lực lượng lao động mới tại các đô thị lớn, đặc biệt tại TP.HCM và vùng kinh tế phía Nam.

Picity SkyZen tọa lạc ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng, liền kề các cụm công nghiệp quy mô lớn tại trung tâm siêu đô thị TP.HCM

Đây cũng là nhóm khách hàng có đặc điểm khá khác biệt so với thế hệ trước. Họ ưu tiên sự linh hoạt, tối ưu dòng tiền và khả năng vận hành cuộc sống theo mô hình "all-in-one" – nơi không gian sống cũng đồng thời là nơi làm việc và tạo ra giá trị kinh tế.

Trong bối cảnh đó, officetel bắt đầu cho thấy vai trò không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà là "hạ tầng sống" dành cho nền kinh tế số.

Căn hộ Officetel Picity SkyZen có thiết kế vuông vức, tối ưu diện tích và bài trí khoa học

Sự tăng nhanh của nhu cầu mới

Xu hướng này đặc biệt rõ tại khu Đông TP.HCM mở rộng – khu vực tập trung lượng lớn lao động tri thức trẻ, chuyên gia công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp.

Thủ Đức hiện là nơi quy tụ Khu công nghệ cao, Đại học Quốc Gia TP.HCM, các trung tâm logistics và hệ sinh thái công nghệ lớn nhất phía Nam. Trong khi đó, Dĩ An, Thuận An tiếp tục là thủ phủ công nghiệp với hàng triệu lao động và chuyên gia đang sinh sống, làm việc.

Sự kết nối giữa TP.HCM – Thủ Đức – Dĩ An – Thuận An đang tạo nên một "vành đai lao động số" mới, nơi nhu cầu về các không gian sống linh hoạt tăng nhanh hơn nhiều so với mô hình căn hộ truyền thống.

Tuy nhiên, thị trường hiện lại đang thiếu hụt những sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng này. Giá căn hộ tại TP.HCM đã vượt xa khả năng tiếp cận của phần lớn người trẻ. Ngay cả tại các đô thị vệ tinh, mặt bằng giá căn hộ cũng liên tục tăng mạnh trong vài năm gần đây. Trong khi đó, các sản phẩm có tổng giá dưới 2 tỷ đồng gần như ngày càng hiếm.

Chính sự lệch pha này đang khiến officetel trở thành lựa chọn phù hợp hơn với nhóm lao động trẻ, startup cá nhân hoặc nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền. Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm officetel tại Picity SkyZen đang cho thấy cách tiếp cận khá sát với xu hướng vận động của thị trường.

Căn hộ Officetel Picity SkyZen đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách tham quan trải nghiệm trực tiếp

Thay vì phát triển theo hướng mở rộng diện tích, Picity SkyZen tập trung tối ưu công năng và cấu trúc tài chính – yếu tố được xem là quan trọng nhất với thế hệ lao động số. Sản phẩm officetel tại dự án có diện tích khoảng 31m² nhưng được thiết kế theo hướng đa năng: vừa đủ cho nhu cầu ở, làm việc cá nhân và vận hành kinh doanh online.

Điểm đáng chú ý là tổng giá chỉ khoảng 1,6 tỷ đồng – mức đang dần trở nên hiếm trên thị trường hiện nay. Đồng thời, cấu trúc thanh toán được thiết kế theo hướng giảm áp lực vốn ban đầu khi khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 25% đến khi nhận nhà, tương đương khoảng 400 triệu đồng và được hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng ưu tiên giữ dòng tiền để vận hành công việc thay vì "chôn vốn" vào tài sản lớn, đây được xem là cấu trúc tài chính phù hợp với nhóm khách hàng startup hoặc làm việc tự do.

Không chỉ dừng ở mức giá, Picity SkyZen còn cho thấy xu hướng nâng cấp tiêu chuẩn sống cho phân khúc diện tích nhỏ. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị số với hệ tiện ích hơn 65 hạng mục, bao gồm hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng tầng thượng 38, coworking space, livestream studio, khu thể thao Technogym, Yoga & Pilates, hệ thống smart home, Face ID, camera AI và các tiện ích vận hành thông minh…

Hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng Picity SkyZen với tầm nhìn ôm trọn cảnh sắc thành phố sôi động

Điều này cho thấy officetel đang dịch chuyển thành mô hình sống phù hợp với nhịp vận hành của nền kinh tế số. Nếu giai đoạn trước, thị trường chủ yếu vận hành theo kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, khả năng khai thác dòng tiền thực tế đang trở thành tiêu chí quan trọng hơn nhiều.

Đối với officetel tại các khu vực có nhu cầu thuê cao, khả năng khai thác dòng tiền đến từ nhu cầu thực của lực lượng lao động trẻ và chuyên gia khá tốt với lợi suất khoảng 7–8%/năm; mức được xem là cạnh tranh trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác biến động.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy chiến lược khởi nghiệp sáng tạo và hướng tới hàng triệu "doanh nghiệp một người", những sản phẩm như officetel Picity SkyZen đang cho thấy một hướng tiếp cận phù hợp với cấu trúc thị trường mới: tổng giá hợp lý, vận hành linh hoạt, dễ khai thác và gắn với nhu cầu thực của thế hệ lao động số.