Ra mắt căn hộ cao cấp Gold Park tại tâm điểm hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh – Dư địa tăng trưởng lớn của chu kỳ đô thị mới

Sau dấu mốc hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang ngày 01/7/2025, khu vực này đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành "siêu tỉnh công nghiệp" của miền Bắc, trong đó Bắc Giang giữ vai trò trung tâm hành chính.

Theo đó, năm 2026 chứng kiến một năm bản lề quan trọng, khẳng định vị thế của "Bắc Ninh mới" về tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu hút FDI. Cụ thể, trong quý I/2026: Tăng trưởng GRDP đạt 9,82% đứng thứ 5 cả nước; thu hút vốn đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 5,2 tỷ USD;...

Trong đó, Bắc Giang nổi lên như cực tăng trưởng chiến lược với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Đây cũng là điểm đến mới của dòng vốn FDI nhờ vị trí chiến lược nằm trên hành lang kinh tế Hà Nội – Lạng Sơn – Trung Quốc. Bắc Giang đồng thời sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng… với tỷ lệ lấp đầy cao và liên tục mở rộng.

Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực dự kiến phát triển 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.000ha, tạo nền tảng dài hạn cho tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và nhu cầu nhà ở chất lượng cao.

Song hành với công nghiệp, Bắc Ninh nói chung và Bắc Giang nói riêng được hưởng lợi từ hiệu ứng ly tâm của hạ tầng giao thông đang bứt tốc mạnh mẽ. Theo đó, dự án sở hữu vị trí thuận lợi nằm khi trên hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc), Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh…, kết nối trực tiếp đường Vành đai 4, QL18, QL1A, CT01, CT09, QL37…

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh qua ga Gia Bình cùng Sân bay Quốc tế Gia Bình đang triển khai được kỳ vọng trở thành cú hích chiến lược cho giao thương, logistics và thu hút chuyên gia quốc tế, góp phần thúc đẩy mạnh quá trình đô thị hóa toàn khu vực. Theo đó, từ trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh tới sân bay Quốc tế Gia Bình chỉ khoảng 40 km, tương đương chưa tới 1 giờ di chuyển.

Trong bối cảnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, thị trường bất động sản trung tâm được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đặc biệt tại các khu vực hành chính – công nghiệp trọng điểm như Bắc Giang.

Gold Park Bắc Ninh - Tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao

Từ một đô thị công nghiệp vệ tinh, Bắc Ninh đang dần trở thành trung tâm phát triển mới của khu vực phía Bắc, đón làn sóng dịch chuyển dòng tiền bất động sản trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.

Trong bức tranh thị trường đang chuyển động mạnh, sự xuất hiện của dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh ngay lõi trung tâm hành chính được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Đây cũng là một trong số ít nguồn cung căn hộ cao cấp hiện hữu tại khu vực trung tâm ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng phát triển tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh được định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ với quy mô 1 tòa tháp cao 25 tầng, sở hữu 2 tầng hầm và cung cấp ra thị trường 588 căn hộ.

Gold Park Bắc Ninh chỉ cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Dự án không chỉ nằm giữa khu dân cư hiện hữu sầm uất, mà còn liền kề khu kinh tế đêm 24/7 với chuỗi thương mại - giải trí phát triển sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa lớn - lợi thế hiếm hoi về không gian sống thoáng đãng ngay giữa trung tâm đô thị.

Gold Park Bắc Ninh tọa lạc ngay mặt đường Xương Giang và Nguyễn Thị Minh Khai – hai trục giao thông huyết mạch của thành phố. Từ dự án dễ dàng kết nối tới Quốc lộ 1A, cách cao tốc Hà Nội – Bắc Giang khoảng 1,5km, nhanh chóng tiếp cận bệnh viện, trường học, siêu thị, sân vận động cùng hệ tiện ích hiện hữu của khu vực. Đồng thời, từ dự án chỉ mất khoảng 10–15 phút để kết nối tới các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung hay Đình Trám – nơi tập trung hàng trăm nghìn chuyên gia và lao động chất lượng cao. Đây được xem là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và nhu cầu thuê ổn định cho dự án trong dài hạn.

Sở hữu vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện tới các khu công nghiệp lớn, Gold Park Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư của đội ngũ chuyên gia, công chức từ TP Bắc Ninh cũ di chuyển sang và cộng đồng cư dân chất lượng cao tại khu vực. Đồng thời, đây cũng là nền tảng tạo nên tiềm năng khai thác lưu trú và cho thuê hấp dẫn trong tương lai.

Được phát triển theo định hướng căn hộ cao cấp giữa lõi trung tâm, Gold Park Bắc Ninh là dự án hiếm hoi sở hữu 2 tầng hầm liên thông với diện tích để xe lên tới hơn 10.000 m2. Đồng thời, cư dân nơi đây sẽ được tận hưởng hệ ích nội khu thời thượng như bể bơi 4 mùa, gym & spa, sauna, nhà hàng dinning, lounge bar, thang máy vận chuyển xe ô tô và bãi đậu xe riêng tại tầng 3 cho các căn penthouse…

Song song với hệ tiện ích hiện đại, nội thất bàn giao của căn hộ cũng được lựa chọn tỉ mỉ, chất lượng cao, ứng dụng các công nghệ hiện đại gồm: sàn gỗ chống ẩm, khóa cửa điện tử, khu vực bếp hoàn thiện cùng phụ kiện cao cấp, khu vực vệ sinh hoàn thiện chất lượng với bồn cầu thông minh nắp điện tử, điều hòa âm trần, nóng lạnh… Các căn hộ có diện tích đa dạng nhu cầu từ 46m2 - 97m2 gồm 1 cộng đến 3 phòng ngủ.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục tăng tốc phát triển và bước vào chu kỳ đô thị hóa mới với nhu cầu ở và thuê tăng cao, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư chất lượng mà còn là tài sản đón đầu dư địa tăng trưởng cho các nhà đầu tư tại Bắc Ninh mà còn cho các nhà đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

