Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới đang tìm chủ cho khu đô thị hơn 30.000 tỷ, rộng gần 300 ha

Dương Dương | 15-05-2026 - 07:43 AM | Bất động sản

Dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang có tổng vốn đầu tư 30.600 tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo mời quan tâm đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang.

Theo đó, dự án được triển khai trên quy mô diện tích đất rộng hơn 295 ha tại phường Tiền Phong, tổng vốn đầu tư 30.600 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến 42.480 người.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (hơn 93 ha) sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ 15 tầng và khu nhà ở thấp tầng. Hoàn thành GPMB trong 12 tháng đầu tiên.

Giai đoạn 2 (hơn 108 ha), chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các khu hỗn hợp cao tầng và hệ thống giáo dục.

Giai đoạn 3 (gần 94 ha) sẽ hoàn thiện các hạng mục y tế, dịch vụ còn lại và đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Mục tiêu đầu tư xây dựng là hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang theo đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đồng thời hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, một trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ mới đóng vai trò là cực tăng trưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng phụ cận, góp phần phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ hiện đại, có thể kết nối giao thương hàng hóa trong nước và quốc tế.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Song song với dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ trở thành sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Dương Dương

Nhịp Sống Thị Trường

