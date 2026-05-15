Mandarin Oriental, Đà Nẵng: Nơi xa xỉ thầm lặng tìm về với di sản

Không chỉ là lễ giới thiệu dự án, dạ tiệc được thiết trí như một không gian tôn vinh những chuẩn mực sống tinh hoa, nơi xa xỉ thầm lặng, "Quiet Luxury" góp phần vào việc thay đổi cách nhìn về Hospitality trên thế giới.

Giữa hương và tiếng sóng biển thực thụ, ánh sáng thơ mộng và không gian nội thất thật 100%, khu nghỉ dưỡng Mandarin Oriental (The Nam Khang Resort Residences), Đà Nẵng hiện lên như một kiệt tác nghỉ dưỡng mang dấu ấn di sản. Sự giao hoà tinh tế trong kiến trúc Việt Nam với chủ nghĩa tối giản phương Tây, tạo nên một phong cách đặc trưng – nơi thuyết lý cân bằng Nho giáo trở thành nền tảng của lối sống.

"Fans of the Exceptional" và quan khách "Exceptional", những người am hiểu đến từng chi tiết thế nào là định nghĩa của giá trị

Sự kiện mở màn trong không gian sang trọng của thuyết lý "Quiet Luxury", quy tụ nhiều quan khách có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh doanh, nghệ thuật và giới tinh hoa - những "fans of the exceptional", những người am hiểu đến từng chi tiết thế nào là định nghĩa của giá trị.

Đến tham dự sự kiện có các doanh nhân như ông Nirukt Sapru (Chủ tịch Jardines Viet Nam thuộc Tập đoàn Jardines Matheson Anh Quốc, sở hữu Mandarin Oriental toàn cầu), ông Phạm Phú Ngọc Trai (Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam - PRO VN), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Tập đoàn Masan), ông Danny Le (Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan), ông Don Lâm (Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital), ông Trần Hùng Huy (Chủ tịch Ngân hàng ACB), ông Đặng Văn Sơn (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VIB), ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC), ông Nguyễn Hoàng Tuấn (Chủ tịch Sơn Kim Group), ông Lương Tuấn Nghĩa (Tổng giám đốc Ecopark), ông Cô Gia Thọ (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long), ông Trần Đức Lâm (Chủ tịch Tran Duc Homes), ông Huỳnh Thiện (Chủ tịch Vietland Capital), ông Dương Quốc Nam - Sáng lập Hoàng Nam Group (thương hiệu bán lẻ nội thất Phố Xinh),…

Cùng các nghệ sĩ Lê Hiếu, HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG, Jsol, buitruonglinh, LyHan, Sơn K, Lê Tam Triều Dâng, Thúy Ngân, Á hậu Thuỳ Dung, Lamoon, Juky San…

Điều đặc biệt, không gian Khu Biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng rất thật, duy nhất, hoà quyện giữa đơn giản mà tinh tế, đương đại kỳ lạ trong thơ mộng cổ điển, giao mùa giữa kiến trúc Pháp với vương triều Nguyễn, được tái hiện trong sảnh tiệc.

Tại sự kiện, ông William Lawrenson – Phó Tổng Lãnh sự Vương Quốc Anh tại Tp.HCM – đã nhấn mạnh vị thế đặc biệt của dự án Mandarin Oriental, Đà Nẵng trong bức tranh quan hệ kinh tế và văn hóa đa quốc gia.

Theo ông, sự hiện diện của Mandarin Oriental, Đà Nẵng là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng bền vững của Việt Nam, đồng thời góp phần đưa những chuẩn mực sống và dịch vụ đẳng cấp toàn cầu đến với thị trường trong nước.

Ông cũng nhấn mạnh dự án phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn kết giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, nơi những giá trị quốc tế, nguồn lực đầu tư và tinh thần bản địa cùng hội tụ để kiến tạo nên một biểu tượng mới cho Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng và bất động sản siêu sang toàn cầu.

Ông William Lawrenson – Phó Tổng Lãnh Sự Vương Quốc Anh tại Tp. HCM - phát biểu tại sự kiện

Thay đổi cách nhìn toàn cầu về Hospitality

Ông Jeremy Viray – Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu Residences tại Mandarin Oriental Hotel Group – cho rằng khách hàng của Mandarin Oriental luôn tìm kiếm một phong cách sống tinh tế, nơi mọi chi tiết được chăm chút để con người có thể tận hưởng những giá trị quan trọng nhất như sức khỏe, gia đình và những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Theo ông, Mandarin Oriental, Đà Nẵng không chỉ đánh dấu cột mốc mới của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn mở ra hành trình kiến tạo những giá trị sống "Exceptional", gắn kết với tinh thần và vẻ đẹp của thành phố biển Đà Nẵng.

"Tại Mandarin Oriental, Đà Nẵng, sự sang trọng không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở cách sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn mỗi ngày, theo cảm nhận tự nhiên nhất, cá nhân nhất và vĩnh cửu nhất" ông Jeremy Viray chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc The Nam Khang và ông Jeremy Viray - Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu Residences Mandarin Oriental

Hoàn hảo hay tuyệt tác?

Theo đại diện The Nam Khang, Chủ đầu tư của Mandarin Oriental, Đà Nẵng, tại Việt Nam đây không chỉ là lần đầu tiên, sự kiện mang cả không gian biệt thự vào sảnh, mà còn dẫn dắt những vị khách mời bước vào một tư duy khác biệt về Residences Hospitality - nơi bất động sản hàng hiệu không được định hình bởi sự phô trương mà là một thực thể di sản được suy tưởng bởi những bậc thầy kiến trúc.

Mandarin Oriental, Đà Nẵng là kết quả của một cuộc đối thoại không thỏa hiệp giữa hoàn hảo và tuyệt tác, những người cầu toàn và những kẻ theo đuổi sự phi thường. Khác với lối mòn của phân khúc siêu sang thường phô diễn sự choáng ngợp bề ngoài, Mandarin Oriental, Đà Nẵng chọn cho mình một tâm thế khác: sự bồi hồi khó tả đến từ tính nhất quán của thuyết lý kiến trúc và chiều sâu của từng chi tiết thủ công của Vương triều Nguyễn. Đó chính là "Quiet Luxury" – nơi hương và gió của ký ức bước về trong những ước vọng khôn nguôi. Ngôi biệt thự biển giống như một vật thể sống và lớn lên từng ngày chung với tương lai.

Theo chủ đầu tư, Mandarin Oriental, Đà Nẵng được tạo ra với "sự ngây thơ và tự do hiếm thấy", không bị ràng buộc bởi suy nghĩ ước lệ của những công thức quen thuộc của thị trường bất động sản hi-end.

"Thông hành ELITE" vào gia tộc tinh hoa toàn cầu

Với mật độ xây dựng dưới 22%, Mandarin Oriental, Đà Nẵng chỉ giới hạn 22 căn biệt thự biển sở hữu lâu dài trong quần thể nghỉ dưỡng 82 căn — một phiên bản giới hạn dành riêng cho giới tinh hoa toàn cầu.

Không chỉ sở hữu một dinh thự ven biển hiếm có, chủ nhân còn trở thành thành viên của hệ sinh thái Residences Elite từ Mandarin Oriental Hotel Group — nơi những đặc quyền và tiêu chuẩn dịch vụ được nhận diện trên toàn thế giới.

Niềm tin và tự hào của Jardine Matheson Anh Quốc và Madarin Oriental toàn cầu về Mandarin Oriental, Đà Nẵng

Lãnh đạo cấp cao Mandarin Oriental Hotel Group và Jardine Matheson cũng đã gởi thư bày tỏ niềm tin và sự tự hào vào tầm nhìn của The Nam Khang trong hành trình kiến tạo Mandarin Oriental, Đà Nẵng — khu nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế giữa những di sản văn hóa nổi tiếng miền Trung Việt Nam.

Ông Adam Keswick, Tổng Giám đốc Điều hành Jardine Matheson, chia sẻ: "Mỗi khi nghĩ đến Mandarin Oriental Đà Nẵng, tôi ngay lập tức cảm thấy an tâm và thư thái. Còn mong đợi gì hơn nữa?"

www.mo-residencesdanang.com

Về Tập đoàn quản lý khách sạn Mandarin Oriental

Tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental - nhà đầu tư, chủ sở hữu và điều hành đoạt nhiều giải thưởng về khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu biệt thự đẳng cấp bậc nhất thế giới, liên tục được Luxury Travel Intelligence xếp hạng khách sạn thượng lưu hàng đầu thế giới trong 3 năm liên tiếp 2023-2024-2025.

Được công nhận nhờ các đặc tính riêng biệt, mỗi điểm đến của Mandarin Oriental phản ánh di sản phương Đông, văn hóa bản địa và thiết kế độc đáo. Sứ mệnh của tập đoàn là mang lại hạnh phúc và truyền cảm hứng cho khách hàng thông qua dịch vụ hoàn hảo, tận tâm và chu đáo.