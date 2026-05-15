Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?

Tài sản nào trụ vững khi mọi thứ rung lắc

Diễn biến giai đoạn 2024–2026 tiếp tục cho thấy không phải mọi loại tài sản đều phản ứng giống nhau trước biến động kinh tế và địa chính trị. Trong khi lãi suất tiết kiệm thực duy trì ở mức thấp và thị trường tài chính chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố bên ngoài, bất động sản hạng sang tại các vị trí đắc địa lại ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định hơn, nhờ nguồn cầu bền vững từ nhóm khách hàng trung lưu và thượng lưu ngày càng mở rộng.

Theo Cushman & Wakefield, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trong quý 1/2026 tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm hơn 77% nguồn cung mới trên thị trường. Trong khi đó, Savills ghi nhận giá căn hộ tại Hà Nội tăng trung bình khoảng 22% mỗi năm trong 5 năm liên tiếp.

Các dữ liệu này phản ánh sức cầu thực đối với phân khúc cao cấp trong bối cảnh quỹ đất đô thị tại những vị trí đẹp ngày càng hạn chế.

"Khi lạm phát làm suy giảm giá trị tiền mặt và thị trường tài chính biến động mạnh, bất động sản hạng sang tại các vị trí chiến lược tiếp tục được xem là kênh bảo toàn tài sản và tích lũy giá trị dài hạn."

Theo giới quan sát, nhà đầu tư dài hạn hiện không còn chỉ nhìn vào "phân khúc", mà quan tâm nhiều hơn tới sự hội tụ của ba yếu tố: vị trí khan hiếm, chất lượng phát triển dự án và tiềm năng hạ tầng dài hạn. Đây cũng là những yếu tố tạo nên khả năng duy trì giá trị của tài sản theo thời gian.

Hồ Tây: Từ giá trị di sản đến hành lang hạ tầng chiến lược

Từ lâu, Hồ Tây được xem là một trong những khu vực có giá trị lịch sử và không gian sống đặc biệt của Hà Nội. Tuy nhiên, giai đoạn 2020–2026 đánh dấu bước chuyển mới khi khu vực này đồng thời hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trục cầu Nhật Tân – Võ Chí Công tiếp tục đóng vai trò kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm phía Tây Hồ. Trong khi đó, cầu Tứ Liên được kỳ vọng mở rộng liên kết với Đông Anh – khu vực đang hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới phía Bắc Thủ đô.

Song song, tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và quy hoạch hành lang sông Hồng quy mô gần 11.000 ha qua 13 quận, huyện được đánh giá sẽ tạo thêm động lực phát triển dài hạn cho trục Hồ Tây – sông Hồng.

Theo thống kê của Savills, khu vực Tây Hồ ghi nhận mức tăng giá xấp xỉ 40% mỗi năm trong 5 năm liên tiếp, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội. Đối với các dự án đạt tiêu chuẩn hạng sang thực sự, mức giá ngày càng phản ánh rõ yếu tố khan hiếm của quỹ đất ven hồ.

The Reflection West Lake — nơi giá trị vị trí, chuẩn sống và sự giới hạn cùng tạo nên một tài sản bền vững. Chỉ 154 căn.

The Reflection West Lake và bài toán tài sản dài hạn

Trong bối cảnh đó, Kusto Home phát triển dự án The Reflection West Lake theo định hướng giới hạn nguồn cung và tập trung vào trải nghiệm sống cao cấp.

Dự án gồm 154 căn hộ tại khu vực Tây Hồ, trong đó chỉ có 29 căn ba phòng ngủ diện tích trên 100 m². Nhiều căn sở hữu tầm nhìn trực diện Hồ Tây, sông Hồng hoặc không gian xanh nội đô.

Ông Sergey Nam, Tổng giám đốc Kusto Home, cho biết:

"Khi đã trải nghiệm nhiều chuẩn mực sống quốc tế, nhóm khách hàng thành đạt không còn tìm kiếm những không gian sống đại trà. Điều họ quan tâm là một nơi vừa có bản sắc địa phương, vừa đáp ứng tiêu chuẩn vận hành quốc tế theo hướng tinh tế và bền vững."

Theo đại diện doanh nghiệp, việc giới hạn số lượng căn hộ là lựa chọn mang tính chiến lược nhằm duy trì chất lượng không gian sống và tính độc bản của dự án.

Dự án cũng nằm trong tổ hợp có sự hiện diện của khách sạn Radisson, thương hiệu vận hành quốc tế đang hoạt động tại hơn 120 quốc gia, qua đó bổ sung hệ tiện ích và dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp cho cư dân.

Ông Sergey Nam, Tổng giám đốc Kusto Home: "Bất động sản giá trị không chỉ nằm ở vị trí, mà ở khả năng giữ được sức hút trong nhiều năm tới"

Trong chu kỳ mới của thị trường, câu hỏi của nhà đầu tư không còn đơn thuần là "có nên đầu tư bất động sản hay không", mà là tài sản nào đủ khả năng duy trì giá trị trong dài hạn.

Giới phân tích cho rằng các dự án sở hữu quỹ đất khan hiếm, hưởng lợi từ hạ tầng chiến lược và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ tiếp tục là nhóm tài sản thu hút dòng tiền trong giai đoạn tới.

Ở góc độ đó, The Reflection West Lake được xem là một ví dụ cho xu hướng dịch chuyển của dòng vốn vào các tài sản mang tính giới hạn nguồn cung và giá trị tích lũy dài hạn — đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn giữa "tài sản có giá" và "tài sản có giá trị".