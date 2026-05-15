Hà Nội chuyển đổi gần 40 ha đất để xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh

Theo Trần Hoàng | 15-05-2026 - 07:59 AM | Bất động sản

Khu đô thị mới Hateco Đông Anh có diện tích gần 40ha. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư và tổ hợp hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đông Anh được chuyển mục đích sử dụng 396.292 m2 đất do Công ty đang quản lý, sử dụng tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc tại Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (QH-04) điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm giao lưu hàng hóa và khu công viên, cây xanh, hồ điều hòa (Địa điểm: xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội) kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND xã Vĩnh Thanh.

Dự án có quy mô gần 40 ha, trong đó diện tích đất ở chiếm khoảng 125.912,7 m². Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư và tổ hợp hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh chức năng nhà ở, dự án còn bố trí hơn 22.216 m² đất thương mại, dịch vụ cho các công trình văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại tại các ô đất DVĐT1 và TM. Khoảng 846,9 m² đất được dành để xây dựng cơ sở y tế phục vụ cư dân trong khu đô thị.

Dự án cũng dành quỹ đất lớn cho hạ tầng xã hội và không gian công cộng. Theo quy hoạch, khoảng 32.982 m² đất được bố trí để phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo, bao gồm trường mầm non và trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ngoài ra, khoảng 4.704,7 m² đất được sử dụng cho bãi đỗ xe phục vụ cộng đồng...

Hệ thống cây xanh, mặt nước và không gian công cộng cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể dự án. Trong đó, hơn 179.483 m² đất được xác định là đất công cộng không có mục đích kinh doanh, bao gồm công viên cây xanh, mặt nước đô thị, nhà văn hóa, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật. Riêng diện tích cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đô thị lên tới hơn 96.378 m².

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối với phần diện tích tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký quyết định.

Đối với phần diện tích cây xanh, giao thông và công trình công cộng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện bàn giao, quản lý theo quy định.

