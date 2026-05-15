Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm khu tái định cư gần 250ha phục vụ dự án của Vinhomes

Tâm Nguyên | 15-05-2026 - 07:40 AM | Bất động sản

Khu tái định cư tại Tổ dân phố Trường Sơn (Hà Tĩnh) có quy mô khoảng 247ha, tổng vốn gần 1.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án thời gian tới sẽ được triển khai trên diện tích 159ha.

Tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư tại Tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng. Mới đây, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đã công bố thông tin về giai đoạn 1 dự án này.

Theo đó, Khu tái định cư Trường Sơn giai đoạn 1 có tổng diện tích 159 ha, tổng mức đầu tư hơn 620 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm phục vụ tái định cư di dời các hộ dân thuộc các Tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường của phường Vũng Áng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Hạng mục chính gồm san nền toàn bộ diện tích khu vực đất ở, đất công cộng, cây xanh và đất công trình hạ tầng khác với tổng diện tích khoảng 91,3 ha; đầu tư 2 tuyến đường kết nối vào khu tái định cư; đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước, hạ tầng kỹ thuật... theo quy hoạch.

Dự án sẽ chia thành 2 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 san nền trên diện tích 42,6 ha, đầu tư xây dựng 29 tuyến đường chính. Khu vực 2 san nền trên diện tích 25,1 ha và xây dựng 27 tuyến đường chính.

Dự án tái định cư Trường Sơn có tổng diện tích khoảng 247 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Về dự án khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 7/2024 đối với CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes. Đến tháng 3/2025, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi tên nhà đầu tư thành CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh. (VHIZ Hà Tĩnh).

Vinhomes Vũng Áng có diện tích khoảng 965 ha, nằm tại các lô CN4, CN5 - Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Phía bắc dự án giáp quốc lộ 12C; phía đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh; phía nam giáp nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa; phía bắc gíap khu dân cư phường Vũng Áng và đất nông nghiệp.

Trong vùng dự án cần di dời khoảng 1.335 hộ dân của các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đang sinh sống. Khu tái định cư dự kiến sẽ có diện tích gần 143 ha, nằm tại phân khu tây nam đường tránh quốc lộ 1 của KKT Vũng Áng.

Tháng 8/2025, dự án đã được khởi công, tổng mức đầu tư sau thuế là 13.276 tỷ đồng, trong đó chi phí mặt bằng chiếm khoảng 3.120 tỷ đồng, chi phí xây dựng 6.292 tỷ đồng.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước Nổi bật

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm?

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm? Nổi bật

Công trình có mái thép nặng 12.000 tấn đang thành hình, dự kiến lập kỷ lục thế giới, Việt Nam thành công làm chủ một công nghệ quan trọng

Công trình có mái thép nặng 12.000 tấn đang thành hình, dự kiến lập kỷ lục thế giới, Việt Nam thành công làm chủ một công nghệ quan trọng

07:39 , 15/05/2026
Toàn cảnh đại lộ 10 làn xe nối thẳng Ciputra đến Đan Phượng: Giải phóng mặt bằng rầm rộ đoạn nút thắt, mở toang kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Sunshine Group, Vinhomes

Toàn cảnh đại lộ 10 làn xe nối thẳng Ciputra đến Đan Phượng: Giải phóng mặt bằng rầm rộ đoạn nút thắt, mở toang kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Sunshine Group, Vinhomes

07:30 , 15/05/2026
Chủ tịch TPHCM chỉ đạo 'nóng' về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo 'nóng' về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

07:29 , 15/05/2026
TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng

07:28 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên