Quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm khu tái định cư gần 250ha phục vụ dự án của Vinhomes

Tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư tại Tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng. Mới đây, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đã công bố thông tin về giai đoạn 1 dự án này.

Theo đó, Khu tái định cư Trường Sơn giai đoạn 1 có tổng diện tích 159 ha, tổng mức đầu tư hơn 620 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm phục vụ tái định cư di dời các hộ dân thuộc các Tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường của phường Vũng Áng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Hạng mục chính gồm san nền toàn bộ diện tích khu vực đất ở, đất công cộng, cây xanh và đất công trình hạ tầng khác với tổng diện tích khoảng 91,3 ha; đầu tư 2 tuyến đường kết nối vào khu tái định cư; đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước, hạ tầng kỹ thuật... theo quy hoạch.

Dự án sẽ chia thành 2 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 san nền trên diện tích 42,6 ha, đầu tư xây dựng 29 tuyến đường chính. Khu vực 2 san nền trên diện tích 25,1 ha và xây dựng 27 tuyến đường chính.

Dự án tái định cư Trường Sơn có tổng diện tích khoảng 247 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Về dự án khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 7/2024 đối với CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes. Đến tháng 3/2025, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi tên nhà đầu tư thành CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh. (VHIZ Hà Tĩnh).

Vinhomes Vũng Áng có diện tích khoảng 965 ha, nằm tại các lô CN4, CN5 - Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Phía bắc dự án giáp quốc lộ 12C; phía đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh; phía nam giáp nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa; phía bắc gíap khu dân cư phường Vũng Áng và đất nông nghiệp.

Trong vùng dự án cần di dời khoảng 1.335 hộ dân của các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đang sinh sống. Khu tái định cư dự kiến sẽ có diện tích gần 143 ha, nằm tại phân khu tây nam đường tránh quốc lộ 1 của KKT Vũng Áng.

Tháng 8/2025, dự án đã được khởi công, tổng mức đầu tư sau thuế là 13.276 tỷ đồng, trong đó chi phí mặt bằng chiếm khoảng 3.120 tỷ đồng, chi phí xây dựng 6.292 tỷ đồng.