Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam góp mặt trong Top 20 trung tâm tăng trưởng tại Châu Á - Thái Bình Dương, bất động sản hưởng lợi

Việt Nam trở thành trung tâm tăng trưởng quan trọng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Theo đánh giá mới nhất của Savills World Research về các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững nhất thế giới, Việt Nam chính thức góp mặt trong Top 20 trung tâm tăng trưởng tại Châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035, dựa trên các chỉ số cốt lõi như tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.

Kết quả tăng trưởng tích cực của Việt Nam phản ánh sự kết hợp giữa dòng vốn FDI chất lượng cao, đầu tư hạ tầng bền vững và lợi thế nhân khẩu học. Trong bảng xếp hạng khu vực, TP. Hồ Chí Minh nổi bật là thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai, trong khi Hà Nội xếp thứ năm, nhờ chiến lược đầu tư hạ tầng bài bản và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu.

Kết quả này củng cố năng lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của Việt Nam, đồng thời cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn trên nhiều phân khúc bất động sản.

Tăng trưởng ở quy mô lớn đang tái định hình các ưu tiên vận hành

Việc lọt vào Top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh nhất APAC tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam đối với doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy xu hướng mở rộng văn phòng và hoạt động kinh doanh của các khách thuê trong khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng quy mô là sự gia tăng về mức độ phức tạp trong công tác quản lý vận hành. Khi danh mục địa điểm của khách thuê ngày càng lớn và phân tán về mặt địa lý, các yêu cầu về tuân thủ ESG, minh bạch chi phí, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều và dữ liệu vận hành đáng tin cậy ngày càng gia tăng. Do đó, hiệu quả vận hành đang trở thành một ưu tiên cốt lõi, không chỉ để hỗ trợ tăng trưởng mà còn để đảm bảo các văn phòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh chóng.

Mô hình IFM giúp hợp nhất toàn bộ hoạt động quản lý vận hành vào một hệ thống tích hợp, với một đối tác chịu trách nhiệm tổng thể về hiệu suất hoạt động, điều phối nhà cung cấp từ đầu đến cuối và cung cấp báo cáo minh bạch trên toàn bộ các địa điểm. Nhờ đó, doanh nghiệp thuê văn phòng có được cái nhìn rõ ràng hơn, khả năng kiểm soát tốt hơn và sự yên tâm cần thiết khi mở rộng quy mô hoạt động.

Theo ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất Tích hợp (IFM), Savills Việt Nam, đồng thời là LEED Green Associate, quản lý vận hành hiện nay cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư chiến lược, thay vì chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần.

Ông nhận định: “Đối với các thị trường tăng trưởng nhanh như Việt Nam, thách thức của khách thuê không còn nằm ở việc tìm kiếm mặt bằng, mà là đảm bảo các văn phòng có thể vận hành theo tốc độ và tiêu chuẩn tăng trưởng của doanh nghiệp. Khi danh mục văn phòng mở rộng, năng lực vận hành trở thành yếu tố tạo sự khác biệt. Các mô hình tích hợp như IFM giúp doanh nghiệp chuyển từ cách quản lý mang tính phản ứng tại từng địa điểm riêng lẻ sang hướng tiếp cận nhất quán, minh bạch và có khả năng mở rộng trên toàn bộ hệ thống.”

Trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, việc ứng dụng các giải pháp quản lý tích hợp và chuẩn hóa dự kiến đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh toàn cầu của thị trường bất động sản.