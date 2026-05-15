Quốc lộ 13 “tăng nhiệt” khi xuất hiện dự án của chủ đầu tư nước ngoài

Quốc lộ 13 "bến đỗ" cho chủ đầu tư nước ngoài

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều hoạt động M&A nhất trong năm qua với tổng giá trị giao dịch năm 2025 ước đạt khoảng 2,4 tỷ USD, thậm chí cao hơn nếu tính cả các thương vụ chưa công bố. Các quỹ ngoại tập trung vào những dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược, gắn với phát triển đô thị, khu công nghiệp hoặc các thành phố cảng, trung tâm logistics.

Thực tế, trong bối cảnh chính trị thế giới bất ổn, bất động sản Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Hơn hết, các chủ đầu tư nước ngoài thường tiếp cận thị trường bằng chiến lược dài hạn. Trước khi quyết định phát triển dự án, họ dành nhiều năm nghiên cứu các yếu tố nền tảng như tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số, năng lực hạ tầng và xu hướng dịch chuyển cư dân.

Trước tình hình đó, Quốc lộ 13 nổi lên như một "đại lộ an cư" của các chủ đầu tư cả trong và ngoài nước. Trục đường này không chỉ đóng vai trò kết nối TP.HCM với các khu công nghiệp, trung tâm logistics, mà còn là tuyến đường di chuyển chính của lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức đang ngày càng gia tăng.

Chính sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, cùng tốc độ mở rộng hạ tầng giao thông, khiến nhu cầu nhà ở thực dọc Quốc lộ 13 tăng lên rõ rệt. Thay vì xu hướng đầu cơ đất nền như giai đoạn trước, thị trường bắt đầu chuyển sang nhu cầu an cư lâu dài - nơi cư dân tìm kiếm môi trường sống bền vững, tiện nghi và ổn định.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích ngoại khu đã hình thành hoàn chỉnh dọc trục Quốc lộ 13. Từ chuỗi trung tâm thương mại như LOTTE Mart, cho đến hệ thống y tế quốc tế gồm Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Columbia Asia cùng mạng lưới trường học các cấp, chợ, cơ quan hành chính đã tạo nên một đô thị hoàn chỉnh. Sự hiện diện đồng bộ này phản ánh rõ sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng cư dân hiện hữu và đón đầu nhu cầu an cư ngày càng gia tăng.

Điều này đã thu hút "đại bàng" ngoại chọn nơi đây phát triển. Không chỉ mang theo tiềm lực tài chính, các chủ đầu tư nước ngoài còn mang đến tiêu chuẩn mới về quy hoạch và vận hành. Các yếu tố như mật độ xây dựng hợp lý, không gian sống xanh, tiện ích chăm sóc sức khỏe và quản lý vận hành chuyên nghiệp dần trở thành chuẩn mực thay vì lợi thế cạnh tranh riêng lẻ.

SkyWorld: Tín hiệu của một chu kỳ đô thị mới đang hình thành

Vì vậy, sự hiện diện của nhà phát triển đô thị SkyWorld được xem như một dấu mốc đáng chú ý. Từ một điểm đến được nhắc đến với nhiều kỳ vọng tăng trưởng, khu vực đang dần chuyển mình thành nơi hình thành các khu đô thị hiện đại, được quy hoạch bài bản và hướng đến chuẩn sống mới.

Được biết, SkyWorld đã hoàn tất thương vụ mua lại khu đất gần 1ha tại phường Lái Thiêu, TP. HCM (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ). Sở hữu vị trí đắc địa, dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 được quy hoạch xây dựng một tòa tháp cao 40 tầng có vị trí liền kề siêu thị Lotte Mart (100m), bệnh viện quốc tế Becamex, trường học, chợ Lái Thiêu cùng nhiều khu công nghiệp lớn… Đáng chú ý, đây là một trong số ít dự án nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2 nên cư dân không chỉ di chuyển nhanh vào trung tâm TPHCM mà còn hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng.

Không gian sống xứng tầm từ chủ đầu tư nước ngoài dọc trục Quốc lộ 13 hứa hẹn thu hút khách hàng chọn an cư. Nguồn: SkyWorld Việt Nam

Đại diện SkyWorld cho biết, định hướng phát triển tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các dự án nhà ở đơn thuần, mà hướng đến hình thành những khu đô thị bền vững, đặt con người và chất lượng sống làm trung tâm. Theo đó, dự án tại phường Lái Thiêu được nghiên cứu dựa trên nhu cầu lâu dài. Bên cạnh vị trí thuận tiện, dự án còn ưu tiên không gian xanh, môi trường sống lành mạnh, cùng hệ thống tiện ích phục vụ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, căn hộ "healthy home" với hệ sinh thái toàn diện từ thiết kế, tiện ích đến chất lượng sống đã thành công tại các đô thị lớn của Malaysia được ứng dụng tại đây, mở ra trải nghiệm sống đủ yên bình, đủ hiện đại dành cho cư dân tương lai. Đáng chú ý, SkyWorld ứng dụng công nghệ thông minh vào việc kết nối cộng đồng giúp cư dân dễ dàng tương tác và giảm chi phí vận hành không cần thiết, đại diện SkyWorld cho biết thêm.

Nhiều chuyên gia nhận định, từ góc nhìn thị trường, sự xuất hiện của SkyWorld mang yếu tố quốc tế hứa hẹn "kích hoạt" hiệu ứng lan tỏa. Sự thu hút cộng đồng cư dân mới bao gồm chuyên gia, gia đình trẻ và giới lao động tri thức kéo theo hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và tiện ích đô thị được nâng cấp và phát triển đồng bộ, tạo nên nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng ổn định hơn. Đây là quá trình từng diễn ra tại nhiều đô thị lớn, khi các khu vực quan trọng chuyển mình từ vai trò kết nối sang trung tâm phát triển dân cư hiện đại.

"Chúng tôi tin rằng một khu đô thị bền vững cần tạo ra giá trị sống lâu dài cho cư dân, thay vì chỉ gia tăng nguồn cung nhà ở. Việc phát triển đô thị cần song hành cùng môi trường sống, tiện ích cộng đồng và khả năng vận hành hiệu quả theo thời gian," đại diện SkyWorld chia sẻ.