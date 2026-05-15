Đề xuất về xử lý trụ sở công không ai nhận

Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP đề xuất cơ chế linh hoạt hơn trong xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tế trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, điều chuyển tài sản công.

Theo đề xuất mới, đối với các trường hợp sáp nhập, hợp nhất , chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi cơ quan quản lý, đơn vị tiếp nhận được nhận nguyên trạng trụ sở, sau đó rà soát phần diện tích theo đúng tiêu chuẩn, định mức để trình cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng.

Đáng chú ý, với phần diện tích lớn hơn diện tích được quy định theo tiêu chuẩn, định mức, nếu không có cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phù hợp để tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét giao lại cho chính đơn vị đang quản lý, sử dụng và phần diện tích này được xác định là “không vượt tiêu chuẩn, định mức”.

Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam (cũ) đóng cửa im lìm. Ảnh: Minh Đức.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với trường hợp giao, điều chuyển trụ sở không thuộc diện sáp nhập, hợp nhất nhưng diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức và không thể tách riêng phần diện tích vượt chuẩn hoặc chưa có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận. Khi đó, trên cơ sở đề nghị tiếp nhận nguyên trạng của đơn vị có nhu cầu, cơ quan có thẩm quyền được quyết định giao, điều chuyển nguyên trạng tài sản.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị sử dụng tiếp tục rà soát để xử lý theo quy định. Trường hợp điều chuyển tài sản ra ngoài phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương thì phải có ý kiến thống nhất của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh liên quan.

Cập nhật đến ngày 27/4, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, có 11.396 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, cần tiếp tục xử lý bước 2. Trong đó, 9.228 cơ sở do địa phương quyết định thu hồi, 2.168 cơ sở do cơ quan trung ương chuyển giao.

Đến nay, 5.027 cơ sở đã hoàn thành xử lý hoặc được đưa vào khai thác, 6.369 cơ sở vẫn đang trong quá trình được xử lý. Trong số các cơ sở chưa hoàn tất, chỉ có 2.622 cơ sở đã có phương án xử lý, khai thác, còn lại 3.747 cơ sở vẫn chưa xác định được phương án sử dụng cụ thể.