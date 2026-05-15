Dự án môi trường bền vững 'đội' vốn 190 tỷ đồng

Theo Hồ Nam | 15-05-2026 - 08:53 AM | Bất động sản

Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài gần một thập kỷ cùng những khác biệt trong chính sách bồi thường với Ngân hàng Thế giới khiến Tiểu dự án CCSEP Nha Trang bị đội vốn bồi thường lên tới 190 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP). Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng (tương đương 60 triệu USD), sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và vốn đối ứng địa phương.

Dù đã khởi công từ năm 2019, nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng giá trị đầu tư. Đáng chú ý, trong số 6 gói thầu chính của giai đoạn 2, hiện có 2 gói thầu quan trọng (NT-2.1 và NT-2.3) đang phải tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng sạch để triển khai. Trong khi đó, Hiệp định tín dụng tài trợ vốn ODA từ phía World Bank đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/6/2024, gây áp lực cực lớn lên tiến độ và nguồn lực tài chính của tỉnh.

Dự án “đội” vốn giải phóng mặt bằng thêm 190 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) ban đầu được phê duyệt là 228 tỷ đồng. Nhưng sau khi cập nhật thực tế, con số này đã vọt lên hơn 418 tỷ đồng, tăng khoảng 190,3 tỷ đồng (bao gồm cả dự phòng).

Lý giải về sự thiếu hụt này, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu: Biến động thời gian, công tác GPMB kéo dài từ năm 2017 đến nay khiến giá đất, đơn giá bồi thường tài sản, cây trồng thay đổi mạnh. Xung đột chính sách: Trong giai đoạn đầu, các đơn vị liên quan chưa nắm bắt đầy đủ sự khác biệt giữa quy định của Việt Nam và khung chính sách của World Bank.

Ngoài ra, dự án còn phát sinh khoảng 8,3 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá khi phía nhà tài trợ thu hồi khoản tạm ứng vốn ODA và hơn 12,5 tỷ đồng chi phí để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Để cứu vãn tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị HĐND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 6/2027. Theo lộ trình mới, địa phương quyết tâm hoàn tất công tác GPMB vào tháng 9/2026. Hiện Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc Nha Trang và hệ thống cống thu gom đã hoàn thành, đang làm thủ tục bàn giao để sớm đưa vào vận hành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho Nha Trang.

