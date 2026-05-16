Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng Thủ Thiêm - Long Thành do Đại Quang Minh của đại gia Khoa “khàn” đề xuất sắp được khởi công

Tâm Nguyên | 16-05-2026 - 08:30 AM | Bất động sản

Tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 47,7km, dự kiến bố trí 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao dự kiến khởi công vào 2/7 tới đây.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá các sở ngành, đơn vị liên quan đã rất tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm vào ngày 29/4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TPHCM và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền.

Trong đó, tập trung lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế tổng thể FEED), bảo đảm trình tự, thủ tục đúng quy định. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác.

Qua kiểm tra thực địa, dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km. Tuyến đi qua địa bàn TP.HCM (11,5 km) và TP Đồng Nai (36,2 km); dự kiến bố trí khoảng 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai cùng các Sở, ban, ngành TPHCM và CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO Group do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu) về đề xuất đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối sân bay Long Thành.

Theo văn bản, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, UBND TPHCM chấp thuận giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng.

Được biết, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, được thiết kế nhằm kết nối trực tiếp trung tâm TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

