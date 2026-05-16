Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi nhân sự cấp cao, ACV có Quyền Tổng giám đốc

Theo Dương Ngọc | 16-05-2026 - 08:42 AM | Bất động sản

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 14-5-2026, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng giám đốc ACV - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Thời hạn bổ nhiệm thực hiện theo quy định của Tổng công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14-5-2026.

Trước đó, từ ngày 2-2-2026, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty. Ông Hùng được giao tạm thời phụ trách Ban điều hành ACV cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp ngày 4-5 về tiến độ sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV, đồng thời tháo gỡ vướng mắc thanh toán cho các nhà thầu nhằm bảo đảm dự án hoàn thành trong năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không. Ông giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ năm 2017 trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Theo Dương Ngọc

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm hộ dân ở một xã Hà Nội ngồi chật kín nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup

Hàng trăm hộ dân ở một xã Hà Nội ngồi chật kín nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup Nổi bật

Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng Thủ Thiêm - Long Thành do Đại Quang Minh của đại gia Khoa “khàn” đề xuất sắp được khởi công

Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng Thủ Thiêm - Long Thành do Đại Quang Minh của đại gia Khoa “khàn” đề xuất sắp được khởi công Nổi bật

Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây

Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây

08:42 , 16/05/2026
Chỉ 3 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 6 tỷ USD, đi qua sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới

Chỉ 3 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 6 tỷ USD, đi qua sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới

08:38 , 16/05/2026
GROHE - Chuẩn mực nghỉ dưỡng của các khách sạn danh giá toàn cầu

GROHE - Chuẩn mực nghỉ dưỡng của các khách sạn danh giá toàn cầu

08:30 , 16/05/2026
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội tính xây công trình ngầm kết hợp cả metro và đường bộ dưới lòng đất, tương tự hàng loạt công trình của Trung Quốc

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội tính xây công trình ngầm kết hợp cả metro và đường bộ dưới lòng đất, tương tự hàng loạt công trình của Trung Quốc

08:26 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên