Chỉ 3 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 6 tỷ USD, đi qua sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới

Theo kế hoạch, dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị sẽ được khởi công vào ngày 19/5 và dự kiến hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương khoảng 6 tỷ USD), do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Trước đó, vào sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 1A đi qua Hà Nội (ảnh: Văn Đoan).

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, sử dụng hơn 337 ha đất và đi qua địa bàn 18 phường, xã của Hà Nội. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên (thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai), điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, đoạn quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe đường song hành hai bên. Tuyến đường được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị và khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án đi qua nhiều phường trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở; cùng các xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Cùng việc đầu tư tuyến giao thông, dự án còn bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị dọc hành lang quốc lộ 1A.

Theo UBND TP Hà Nội, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời phân bổ lại lưu lượng phương tiện giữa các tuyến vành đai và các khu vực đô thị, qua đó giảm áp lực ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City….

Đáng chú ý, tuyến đường sẽ đi qua và tăng khả năng kết nối với Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội). Dự án này đã được khởi công vào cuối năm 2025, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Với quy mô hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội).

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Gửi Biên Tập