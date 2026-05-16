Rivea Residences: Giá trị của bất động sản ven sông lõi trung tâm đô thị

Cuộc tái thiết ven sông Hồng và hấp lực của bất động sản cận sông

Trong lịch sử phát triển của các đô thị lớn, những dòng sông luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc định hình giá trị bất động sản. Từ Thames ở London, Seine ở Paris đến Hudson ở New York… các khu vực ven sông không chỉ tạo nên diện mạo cảnh quan, mà còn hình thành những dải bất động sản có khả năng duy trì sức hút qua nhiều chu kỳ thị trường. Giá trị ấy đến từ lợi thế kép: kết nối thuận tiện với trung tâm giao thương, các cây cầu, trục giao thông huyết mạch, hệ tiện ích công cộng; đồng thời mở ra khoảng thở cảnh quan mà các khu phố mật độ cao khó đáp ứng.

Tầm nhìn hướng sông Hồng gia tăng giá trị cho bất động sản nội đô (Ảnh: Meygroup)

Điểm làm nên sức hút của bất động sản cận sông, cận hồ nằm ở độ khan hiếm và biên độ tăng giá dài hạn. Knight Frank Waterfront Homes 2025 ghi nhận bất động sản ven mặt nước tại Anh có giá cao hơn trung bình 51% so với tài sản tương đương trong đất liền; riêng nhóm ven hồ đạt khoảng 71%, còn nhóm ven sông nội địa khoảng 24%. Đây cũng là lý do bất động sản gần sông nội đô luôn nằm ở đỉnh tháp giá trị: không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính, mà còn khẳng định vị thế và tầm nhìn sở hữu của chủ nhân.

Tại Hà Nội, câu chuyện này bước vào giai đoạn đáng chú ý khi quy hoạch Thủ đô đặt sông Hồng vào vị trí trung tâm của cấu trúc phát triển mới. Thành phố đang chuyển dần từ mô hình đơn tâm xoay quanh khu phố cũ sang cấu trúc chùm đô thị, đa cực, đa trung tâm. Trong 9 trục phát triển không gian của Thủ đô, trục sông Hồng giữ vai trò như "xương sống" cảnh quan, văn hóa, kinh tế và sinh thái. Việc phát triển hài hòa hai bên bờ sông được kỳ vọng tạo nên diện mạo hiện đại hơn cho Hà Nội, đồng thời kết nối các khu đô thị mới với lõi di sản.

Hiện quá trình tái thiết hai bên sông Hồng đã chuyển từ định hướng sang bước chuẩn bị triển khai. Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thông qua chủ trương với quy mô hơn 11.400 ha, đi qua 16 xã, phường; các địa phương cũng đang hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định. Khi không gian hai bên sông Hồng được rà soát, chỉnh trang và sắp xếp theo định hướng quy hoạch mới, nguồn cung gần trung tâm, có pháp lý ổn định và không nằm trong vùng biến động trở thành "vàng mười" của thị trường, nhất là đối với giới có tiềm lực tài chính và người đang tái thiết lại nơi an cư nhưng đã quen với cuộc sống nội đô, nơi họ sống lâu đời.

Cùng lúc, khu Nam và Đông Nam Hà Nội đang được bổ sung lực đẩy từ các trục hạ tầng như vành đai 2.5, Kim Ngưu, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên và tuyến quốc lộ 1A mở rộng từ hầm Kim Liên tới nút giao Cầu Giẽ. Khi quỹ đất nội đô vốn đã quý nay càng hiếm, lại được cộng hưởng bởi quy hoạch chỉnh trang đô thị và đầu tư hạ tầng, giá trị bất động sản lõi trung tâm sẽ ngày một tăng phi mã.

Rivea Residences: biểu tượng đắt giá của bất động sản nội đô ven sông

Trong bức tranh tái thiết không gian ven sông Hồng, Rivea Residences tại Vĩnh Hưng sở hữu lợi thế hiếm: tọa lạc tại lõi nội đô, cận lõi cảnh quan ven sông và đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng khoảng 15ha. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Times City, cầu Vĩnh Tuy và các trục giao thông khu Nam Hà Nội, đồng thời thụ hưởng tầm nhìn thoáng rộng về phố cổ, sông Hồng và đại lộ cảnh quan ven sông trong tương lai. Giữa mật độ đô thị ngày càng đông đúc, lợi thế mặt nước và mảng xanh mở ra một khoảng không gian trong lành đắt giá.

Rivea Residences sở hữu tọa độ đắt giá cận sông, lòng phố (Ảnh: Meygroup)

Được phát triển theo mô hình tháp đôi, dự án tổ chức hệ cảnh quan đa tầng và chuỗi tiện ích theo nhịp sống hằng ngày của cư dân. Bể bơi bốn mùa, golf 3D, private cinema, co-working, gym, sauna, khu sinh hoạt cộng đồng và các tầng cảnh quan tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh trong nội khu. Tại đây, cư dân có thể làm việc, chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho gia đình hoặc tìm một khoảng nghỉ riêng mà không cần rời khỏi không gian sống quen thuộc.

Ở tầng giá trị cao nhất của trải nghiệm sống tại Rivea Residences, bộ sưu tập duplex The Rey Edition hiện diện như những "biệt thự trên không" số lượng giới hạn từ tầng 20 trở lên. Không gian thông tầng rộng lớn, thiết kế 4 phòng ngủ trong đó có 2 phòng ngủ master suite, hồ bơi, khu vườn riêng tại ban công và tầm nhìn sinh thái cùng hội tụ, tạo nên một chuẩn sống riêng tư hiếm có giữa nội đô.

Đặc quyền bể bơi, sân vườn riêng tại các căn duplex The Rey Edition (Ảnh: Meygroup)

Với Rivea Residences, tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ và bền vững theo thời gian đến từ chính lợi thế quỹ đất hội tụ đồng thời hai tiêu chuẩn hiếm có: nội đô và kế cận lõi cảnh quan sông. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, không gian ven sông Hồng đang được tái thiết theo quy hoạch mới và hạ tầng khu Nam tiếp tục hoàn thiện, những dự án sở hữu vị trí tương tự Rivea Residences sẽ ngày càng khó xuất hiện trong tương lai. Chính vì thế, những dự án nằm trên quỹ đất lõi trung tâm luôn thuộc nhóm ưu tiên trong danh mục đầu tư của giới am tường, bởi đây là những tài sản có vị trí độc tôn, nguồn cung hữu hạn và tiềm năng tăng trưởng bền vững theo thời gian.