Cảnh trái ngược của hòn đảo được Vinhomes đầu tư hơn 2 tỷ USD: Từ nơi hoang sơ thành đến điểm du lịch, từ biệt lập đến kết nối trong 5 phút
Với quy mô 877 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, Vinhomes Royal Island đã biến đảo Vũ Yên từ vùng đất biệt lập thành tâm điểm hạ tầng kết nối trực tiếp với trung tâm Hải Phòng chỉ trong 5 phút.
Dự án Vinhomes Royal Island tọa lạc trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng), với quy mô khoảng 877 ha. Diện tích gần tương đương quy mô quận Lê Chân ( Hải Phòng) và lớn hơn quận 1 (TP.HCM) trước khi sáp nhập. Hòn đảo này được bao bọc bởi ba con sông lớn gồm sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn.
Dự án được khởi công giai đoạn 1 từ năm 2015, với tổng mức đầu từ khoảng 2,4 tỷ USD sau gần một thập kỷ triển khai, nhiều hạng mục quan trọng đã dần hoàn thiện, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đảo Vũ Yên thành một đại đô thị quy mô lớn với hệ thống giao thông, nhà ở và hạ tầng du lịch, vui chơi giải trí được đầu tư đồng bộ.
Đối chiếu dữ liệu vệ tinh giai đoạn 2015 cho thấy khu vực này được bao bọc bởi 3 con sông lớn, việc kết nối với đất liền phụ thuộc vào đường thủy thông qua các bến phà, hạ tầng còn khá hoang sơ.
Đến năm 2026, diện mạo khu vực đã thay đổi hoàn toàn. Vũ Yên từ hòn đảo hoang vắng vươn mình trở thành đại đô thị đảo cao cấp trong lòng thành phố do Vinhomes phát triển.
Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở hạ tầng giao thông.
Cầu Hoàng Gia – công trình kết nối trọng điểm đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên vào khu vực nội đô Hải Phòng xuống chỉ còn 5 phút. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, phá vỡ hoàn toàn thế biệt lập vốn tồn tại nhiều năm của hòn đảo.
Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng cầu vượt sông Ruột Lợn và cầu Ngô Quyền. Trong đó, cầu Ngô Quyền kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tạo trục giao thông liên vùng quan trọng. Khi hoàn thành, tổng số cầu kết nối khu vực sẽ nâng lên 4, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực.
Cư dân
Vũ Yên nay có thể tiếp cận trung tâm hành chính mới chỉ khoảng 5 phút, vào nội đô Hải Phòng khoảng 10 phút, khoảng 50 phút tới Hạ Long và khoảng hơn 1 giờ tới Hà Nội qua cao tốc. Việc kết nối thuận lợi với sân bay Cát Bi cũng giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các đô thị lớn trong khu vực, qua đó gia tăng rõ rệt lợi thế cho khu đô thị đảo này.
Dự án được quy hoạch thành 11 khu, mỗi khu được định hình theo phong cách kiến trúc riêng, hướng tới nhiều nhóm khách hàng trong nước và quốc tế. Dù khác biệt về thiết kế, các sản phẩm đều theo đuổi tiêu chuẩn cao cấp, chú trọng không gian sống và tính thẩm mỹ, góp phần tạo nên diện mạo đồng bộ, hiện đại cho toàn khu đô thị.
Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn trong tổng số 11 khu đã hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng, từ hạ tầng giao thông nội khu đến các dãy nhà thấp tầng, qua đó từng bước định hình diện mạo của một khu đô thị hiện đại. ột số phân khu như Kinh Đô, Quý Tộc đang trong quá trình thi công phần thô, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Hệ thống đường nội khu đã cơ bản hình thành, kết nối xuyên suốt giữa các phân khu. Nhiều khu vực được triển khai đồng bộ về đường sá, cảnh quan và tiện ích, tạo nền tảng thuận lợi cho việc di chuyển, sinh hoạt cũng như khai thác kinh doanh của cư dân trong tương lai.
Nổi bật trong hệ tiện ích là sân golf
Vinpearl Golf Hải Phòng quy mô khoảng 160 ha với 36 hố, gồm sân đầm lầy tự nhiên có độ khó cao và sân hồ với cảnh quan rộng mở. Vinpearl Golf Hải Phòng được trang bị hệ thống chiếu sáng tại 27 hố, cho phép vận hành cả ngày lẫn đêm. Công trình đi kèm đầy đủ tiện ích như khu thay đồ, nhà hàng, phòng VIP và khu xông hơi, đã đi vào hoạt động từ năm 2018.
Bên cạnh đó, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia cũng là điểm nhấn đáng chú ý, với sân biểu diễn, đường đua, khu chăm sóc và huấn luyện, quy mô chuồng nuôi khoảng 300 con ngựa nhập khẩu từ các quốc gia có truyền thống lâu đời. Dự án còn sở hữu bến du thuyền rộng khoảng 10 ha, sức chứa 300 chiếc, tích hợp khu sửa chữa và khu đón tiếp.
Không gian thương mại - dịch vụ được hình thành với tuyến phố đi bộ dài khoảng 2,5 km ven sông Cấm, chia thành nhiều phân đoạn chủ đề, đi kèm hệ thống ẩm thực đa dạng và khoảng 2.000 căn shophouse. Song song, khoảng 50 ha được dành để phát triển VinWonders với khu safari và các hạng mục vui chơi, giải trí.
Vinhomes Royal Island có hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, từ y tế với Vinmec và dịch vụ chăm sóc tận nhà, đến hệ thống cây xanh – mặt nước khoảng 359 ha, 31 công viên, 10 bể bơi cùng các tổ hợp thể thao. Về giáo dục, dự án quy hoạch 7 trường học, bao gồm hệ thống Vinschool và Trường Quốc tế Hàn Quốc.
Bài và ảnh: Văn Đoan
