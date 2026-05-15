Mitsubishi lớn thế nào tại Nhật Bản?

Đằng sau thành công của tập đoàn đa ngành, đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản là nền tảng kỷ luật, minh bạch, trách nhiệm và tư duy phát triển dài hạn mang đậm tinh thần "Made in Japan".

Một "đế chế" ôm trọn nền kinh tế Nhật Bản

Nhắc đến Mitsubishi, phần lớn người tiêu dùng Việt Nam thường chỉ nghĩ đến thương hiệu xe ô tô bền bỉ gắn liền với biểu tượng "ba viên kim cương". Trên thực tế, Mitsubishi Group là một hệ sinh thái kinh doanh đa đã lĩnh vực, đa quốc gia có trụ sở chính toàn cầu tại Nhật Bản, bao gồm nhiều tập đoàn hoạt động độc lập có chung hệ triết lý.

Dấu ấn của Mitsubishi Group trải rộng trên hầu hết lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Nhật Bản, từ ngân hàng, năng lượng, công nghiệp nặng, điện tử, bất động sản, logistics đến thương mại toàn cầu... Qua hơn 150 năm phát triển, tập đoàn đã xây dựng nên một hệ sinh thái doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế Nhật Bản, hiện diện trên khắp toàn cầu.

Ít ai biết rằng phía sau hệ sinh thái hiện diện ở gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nhật Bản, điểm khởi đầu của Mitsubishi Group chỉ là một doanh nghiệp vận tải biển nhỏ với vài con tàu cũ trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa của đất nước mặt trời mọc.

Từ cuối thế kỷ XIX, khi Nhật Bản đang trên hành trình bước ra thế giới, Mitsubishi đã trở thành một trong những cái tên tiên phong mở đường cho quá trình hiện đại hóa đất nước. Những con tàu đầu tiên của Mitsubishi rẽ sóng đại dương từ năm 1870 đã đặt nền móng cho ngành vận tải biển Nhật Bản, góp phần mở rộng giao thương và nâng cao năng lực hàng hải quốc gia.

Không dừng lại ở lĩnh vực vận tải biển, Mitsubishi Group tiếp tục tham gia xây dựng những nhà máy công nghiệp đầu tiên, thắp sáng hành trình công nghiệp hóa, góp phần đưa Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu châu Á.

Mitsubishi Group là một trong những hệ sinh thái doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng nhất Nhật Bản, trải dài trên nhiều lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế.

Trong hệ sinh thái đó, các tập đoàn thành viên giữ vai trò nổi bật ở từng lĩnh vực: tài chính với một trong ba ngân hàng lớn hàng đầu Nhật Bản; công nghiệp nặng với vị thế dẫn đầu về hệ thống năng lượng, đóng tàu và hàng không vũ trụ; điện tử với các nhà sản xuất lớn về điện và điện tử; ô tô với một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản; và bất động sản với những nhà phát triển góp phần định hình cảnh quan đô thị của các quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, Mitsubishi Corporation còn hiện diện trong các dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD, năng lượng, logistics và hạ tầng, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực không gian thông qua các khoản đầu tư và hợp tác quốc tế với các đối tác tham gia chương trình phát triển trạm không gian thương mại của NASA.

Sự hiện diện rộng khắp ấy cho thấy Mitsubishi Group không chỉ là một hệ sinh thái đa ngành, mà còn là biểu tượng cho năng lực đổi mới, tư duy dài hạn và tầm vóc toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Tháng 1/2026, Mitsubishi Corporation công bố đầu tư bổ sung vào Starlab Space LLC theo chương trình của NASA.

Mitsubishi Group còn liên tục ghi dấu với hàng loạt cột mốc mang tính tiên phong khi là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Nhật mở đường bay ra thế giới, đi đầu trong ngành sản xuất máy bay dân dụng thương mại, tiên phong trong lĩnh vực TV màu tại Nhật Bản và tham gia thiết kế các trạm ăng-ten phục vụ vệ tinh ngoài không gian.

Thành công đến nhờ tư duy chiến lược dài hạn

Sau hơn 150 năm phát triển, các tập đoàn trực thuộc Mitsubishi Group đã hợp lực thành một mạng lưới doanh nghiệp có ảnh hưởng bậc nhất Nhật Bản, hiện diện tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra doanh thu cộng gộp lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Đến năm 1954, Mitsubishi Corporation chính thứ ra đời. Đến nay, với mạng lưới hơn 1.100 công ty con và công ty liên kết, Mitsubishi Corporation được xem là một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Tính đến ngày 31/03/2025, tập đoàn có hơn 62.000 nhân sự trên toàn cầu và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm Fortune Global 500 - bảng xếp hạng những doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Đằng sau thành công của "đế chế" khổng lồ này là tinh thần kỷ luật và tư duy phát triển dài hạn được vun đắp qua nhiều thế hệ. Với Mitsubishi, quy mô chưa bao giờ là giá trị cốt lõi. Điều làm nên bản sắc của tập đoàn này nằm ở hệ triết lý kinh doanh được duy trì xuyên suốt nhiều thế hệ, dựa trên ba nguyên tắc nền tảng gồm: "Shoki Hoko" - trách nhiệm với xã hội; "Shoji Komei" - chính trực và công bằng và "Ritsugyo Boeki" - mở rộng kinh doanh dựa trên tầm nhìn toàn cầu.

Sâu hơn tất cả là tinh thần "Monozukuri" - triết lý chế tác đặc trưng của Nhật Bản, nơi mỗi sản phẩm hay công trình được tạo ra bằng sự tận tâm và tiêu chuẩn khắt khe ở mức cao nhất. Tinh thần này cũng phản ánh rõ tư duy "Long-termism" của Mitsubishi, với các dự án được tính toán cho vòng đời hàng chục năm. Với Mitsubishi Group, chừng nào còn có sự hiện diện và nhu cầu phát triển của con người, hành trình kiến tạo giá trị vẫn sẽ tiếp tục mở rộng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation hiện diện từ năm 1991. Sau 35 năm, tập đoàn đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, từ xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng thầu EPC cho các nhà máy nhiệt điện đến công nghiệp, may mặc và thực phẩm.

Dự án Monrei Saigon sắp ra mắt, do Mitsubishi Corporation phát triển tại Đông Bắc TP.HCM,

Trong lĩnh vực bất động sản, Mitsubishi Corporation ngày càng thể hiện rõ chiến lược đầu tư dài hạn. Giai đoạn 1 (2015 – 2019), tập đoàn này đầu tư khoảng 10 triệu USD vào một số dự án riêng lẻ tại TP.HCM và Bình Dương cũ. Bước sang giai đoạn 2 (2019 – 2022), thông qua việc thành lập MC Urban Development Vietnam (MCUDV), tổng vốn đầu tư đã vượt 1,3 tỷ USD.

Dự án Monrei Saigon gắn liền với tinh thần "Made in Japan", theo mô hình độc đáo "Thành phố Nước - Thuỷ liệu" đầu tiên tại Việt Nam, trong đó hệ thống nước là hạ tầng chức năng cốt lõi, định hình tổ chức không gian và hệ tiện ích chăm sóc sức khoẻ (Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, năm 2026).

Sau hơn 1 thập kỷ thâm nhập thị trường Việt Nam, Mitsubishi Corporation bước sang giai đoạn 3 với quyết tâm phát triển BĐS chuyên nghiệp với dự án khởi đầu là Monrei Saigon tại Đông Bắc TP.HCM. Chia sẻ về bước tiến chiến lược này, ông Hisashi Ishiwata, Giám đốc Ban Phát triển Đô thị Đông Nam Á của Mitsubishi Corporation, cho biết: "Mitsubishi Corporation đã và đang xây dựng nền tảng phát triển đô thị tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng hiện diện tại Hà Nội và TP.HCM. Với chúng tôi, đây không phải là câu chuyện đầu tư ngắn hạn, mà là cam kết đồng hành dài hạn cùng tiến trình phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.