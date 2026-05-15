Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển: “Cần Giờ có thể đón 70-80 triệu lượt khách/năm”

Khi hạ tầng kết nối và đô thị vận hành đồng bộ, Cần Giờ thậm chí có thể đón 70-80 triệu lượt khách mỗi năm, vượt xa các thủ phủ du lịch nổi tiếng thế giới.

Cần Giờ không phải là "Thủ Thiêm hay Phú Mỹ Hưng phiên bản mở rộng"

Cần Giờ đang được nhắc đến rất nhiều như một cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Ông nghĩ sao về triển vọng này?

Cần khẳng định, những cực tăng trưởng mà chúng ta từng hình dung trước đây rất khác với cực tăng trưởng hôm nay chúng ta nói về Cần Giờ.

Các cực tăng trưởng trước đây thường phát triển tuần tự theo nền kinh tế quốc gia, đi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, rồi lớn dần lên theo mô hình các nước. Cần Giờ không đi theo hướng đó khi được quy hoạch bài bản, đồng bộ ngay từ đầu và được đầu tư cùng lúc với quy mô vốn tương đương các khu vực khác nhận được trong 15-20 năm.

Với Cần Giờ, chúng ta đang hướng tới một mô hình tương tự như Dubai hay Singapore: xây dựng một nền tảng đẳng cấp để cả thế giới biết tới, đến để đầu tư, sinh sống và trải nghiệm.

Do đó, cực tăng trưởng Cần Giờ phải mang tính quốc tế, phải thu hút được dòng tiền từ thế giới.

Nếu nói Cần Giờ đang có "lối đi riêng", phải chăng sẽ rất khác biệt với các mô hình đô thị trước đây như Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm?

Phú Mỹ Hưng là một bước tiến lớn về quản lý đô thị, nhưng vẫn thiên về khu dân cư thuần túy. Thủ Thiêm cũng tương tự, dù quy mô lớn nhưng chưa thể gọi là một siêu đô thị khiến thế giới phải nhớ tới, để đến tiêu tiền hay chọn làm nơi trải nghiệm cuộc sống.

Cần Giờ không phải là "phiên bản mở rộng hay lớn hơn" của Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm. Cần Giờ mang một tính chất khác hẳn về tầm vóc và quy mô quốc tế.

Vậy dòng tiền này sẽ đổ vào Cần Giờ thông qua những kênh nào?

Cần Giờ sẽ thu hút hai dòng tiền chính: Dòng tiền đầu tư trực tiếp từ các tổ chức lớn như MSC (đầu tư cảng trung chuyển quốc tế); các nhà đầu tư bất động sản mua để khai thác kinh doanh hoặc làm ngôi nhà thứ hai. Và tiếp đó là dòng tiền khai thác từ khách du lịch quốc tế đến vui chơi, giải trí và tiêu dùng.

Dòng tiền đầu tư ban đầu từ Nhà nước cho hạ tầng và các tập đoàn lớn là cần thiết nhưng chỉ là "vốn mồi". Mục tiêu cuối cùng vẫn là thu hút nguồn lực khổng lồ từ thế giới.

Nói về tiềm lực của Cần Giờ, chúng ta đã nhắc nhiều đến yếu tố "trời cho" là khu dự trữ sinh quyển 75.000ha. Nếu chỉ có vậy, Cần Giờ có đủ sức thu hút dòng vốn ngoại?

Khu dự trữ sinh quyển là điều kiện cần, nhưng không phải là yếu tố quyết định tạo ra bước nhảy vọt. Việt Nam có rất nhiều vườn quốc gia đẹp, như Cúc Phương, U Minh… Thế giới cũng có vô số vùng nguyên sinh nổi tiếng. Nhưng đa phần chỉ dừng lại ở du lịch trải nghiệm hoặc khai thác kinh tế quy mô nhỏ.

Điều tạo nên sự đột phá ở Cần Giờ là tầm nhìn tích hợp. Cần Giờ nằm ngay sát một "siêu đô thị nén" là TP.HCM - nơi tương lai có thể tập trung ít nhất 30 triệu dân và đóng góp 40% GDP cả nước, tương tự mô hình Seoul hay Tokyo.

Từ trung tâm TP.HCM, chỉ khoảng 13 phút nếu đi bằng đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, chúng ta đã có 75.000 ha không gian sinh quyển.

Song song với đó là siêu dự án Vinhomes Green Paradise 2.870 ha, quy mô tương đương với quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10 (cũ) cộng lại, và được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ dịch vụ, tiện ích cao cấp. Như vậy, chúng ta mới thấy giá trị của khu sinh quyển này thực chất nằm ở giá trị tích hợp với đô thị của Vinhomes.

Càng đầu tư sớm, vị thế càng vững chắc

Ông có thể phân tích rõ hơn về cách Vinhomes Green Paradise sẽ tạo nên sức hút với du khách quốc tế?

Đó là sự kết hợp giữa cái tổng thể (khu dự trữ sinh quyển 75.000ha) và cái riêng biệt vượt trội của siêu đô thị này. Tại đây, chúng ta sẽ có tòa tháp 108 tầng nằm trong Top 10 thế giới, nhà hát quy mô hàng đầu Đông Nam Á, nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới đến biểu diễn hàng đêm, biển hồ Lagoon 800 ha lớn nhất thế giới và cả những sân golf do huyền thoại như Tiger Woods thiết kế... Khi một người giàu thế giới chọn nơi nghỉ dưỡng, họ sẽ ưu tiên nơi có sự đồng bộ, được bảo chứng bởi các thương hiệu quốc tế: sáng đánh golf, tối nghe nhạc hoặc vào casino giải trí.

Ông nghĩ sao về mục tiêu đón 40 triệu lượt khách/năm của Cần Giờ trong tương lai?

40 triệu lượt khách/năm là chắc chắn khả thi. Chỉ riêng dân số TP.HCM và miền Tây cộng lại đã khoảng 50 triệu người. Nếu mỗi người đi Cần Giờ 1-2 lần/năm, chúng ta đã đạt con 70-80 triệu lượt.

Song, chúng ta đang kỳ vọng dòng du khách đặc biệt hơn. Đó là những người sẵn sàng chi trả cao để có trải nghiệm đẳng cấp. Những người giàu thế giới có thể chọn Cần Giờ để tổ chức đám cưới hay những kỳ nghỉ dài ngày vì đây là điểm đến mới lạ và đầy đủ tiện ích hạng sang. Nhóm khách quốc tế này sẽ tạo ra dòng tiền cực lớn cho nền kinh tế địa phương.

Con số 70-80 triệu thực sự ấn tượng, tương đương 50% lượng du khách của cả Việt Nam năm 2025. Vậy, ông có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến vùng đất này?

Trong đầu tư, thời điểm là quan trọng nhất. Những người đi tiên phong luôn có lợi thế chọn lựa và nhận được nhiều ưu đãi hơn, cũng như hưởng biên độ lợi nhuận cao hơn so với người nhập cuộc muộn.

Hiện nay, Cần Giờ đã hội tụ đủ ý chí và nguồn lực từ doanh nghiệp, thành phố đến cấp quốc gia. Dù lãi suất hiện tại có thể khiến nhà đầu tư tính toán, nhưng doanh nghiệp đang có chính sách hỗ trợ lãi suất rất tốt và ngân hàng sẵn sàng cho vay, thì đó là một điểm cộng lớn chứng minh tính khả thi và tiềm năng của dự án. Cơ hội không tới hai lần, càng đầu tư sớm, vị thế của bạn càng vững chắc!

Xin cảm ơn ông!