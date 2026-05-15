Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC bất ngờ lập thêm một công ty hàng không vốn nghìn tỷ

Tại thời điểm tháng 5/2026, CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV đã chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này mới được thành lập vào tháng 2/2026 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán, cho thuê tàu bay và cho thuê kho phụ tùng máy bay.

Bên cạnh đó, công ty còn đăng ký tới 192 ngành nghề kinh doanh khác, trải rộng từ vận tải hàng không, logistics đến bất động sản, công nghệ, khai khoáng và sản xuất thép.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn FLC góp tới 1.497 tỷ đồng, tương đương 99,8% vốn. Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người nắm giữ 0,1% vốn. Ông Trịnh Huy Linh hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán ARTEX.

Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã có những thay đổi đáng kể về cấu trúc. Ngay trong tháng 2/2026, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV, trước khi tiếp tục đổi tên lần nữa vào tháng 5/2026 như hiện tại.

Đến tháng 3/2026, vốn điều lệ đã được nâng mạnh từ 1.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn FLC đang từng bước khôi phục và tái cấu trúc hệ sinh thái hàng không, với trọng tâm là hãng bay Bamboo Airways. Trước đó, từ ngày 25/9/2025, FLC đã chính thức tiếp quản lại quyền điều hành và quản trị Bamboo Airways, mở ra giai đoạn tái thiết sau thời kỳ biến động.

Ngay sau khi tiếp quản, tập đoàn này đã công bố định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030, tập trung vào củng cố năng lực tài chính, tái cơ cấu danh mục đầu tư, đồng thời xây dựng lại mạng bay và hệ thống sản phẩm dịch vụ.

Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc cũng đi kèm với không ít áp lực tài chính. Gần đây, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo sẽ tiến hành thu giữ hàng trăm tài sản bảo đảm liên quan đến Bamboo Airways, nhằm xử lý thu hồi nợ do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Danh mục tài sản bị thu giữ bao gồm 387 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều dự án như khu phức hợp Đăk Đoa, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Gia Lai) và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Toàn bộ số tài sản này đều do Tập đoàn FLC đứng tên sở hữu. Theo kế hoạch, việc thu giữ sẽ được triển khai sau ngày 10/5, trên cơ sở các thỏa thuận đã ký và quy định pháp luật hiện hành.

Không chỉ MSB, trước đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đã có động thái tương tự khi yêu cầu bên bảo đảm bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý để xử lý nợ xấu liên quan Bamboo Airways.

Cụ thể, Sacombank dự kiến thu giữ quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.000 m2, tương ứng 355 giấy chứng nhận tại khu biệt thự thuộc khu phức hợp Đăk Đoa (Gia Lai), với thời hạn sử dụng đất đến năm 2071.

Theo thông báo, việc thu giữ của Sacombank được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 đến 22/6, sau khi bên vay và bên bảo đảm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.