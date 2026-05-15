Vinhomes làm khu đô thị 7.800 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khu đô thị mới phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí) thuộc Khu kinh tế Vũng Áng được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2025.

Đến tháng 11/2025, tỉnh Hà Tĩnh duyệt nhà đầu tư đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và đến tháng 12 dự án được khởi động. Hồi tháng 2 vừa qua, Hà Tĩnh đã duyệt quy hoạch 1/500 cho dự án.

Theo quy hoạch, khu đô thị Kỳ Trinh có diện tích hơn 84 ha, tiếp giáp các trục đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Bích Châu, đường Nguyễn Biểu và tuyến đường 36 m kết nối quốc lộ 1A đang xây dựng.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp (gần 74 ha) và một diện tích nhỏ đất ở (822 m2). Khi triển khai sẽ tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng 73,7 ha đất trồng lúa. Quy mô dân số khoảng 13.000 người.

Dự án sẽ có 197 lô đất xây các công trình nhà ở liền kề cao không quá 4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 100%. Sẽ có hai lô đất xây chung cư NOXH cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng không quá 20%.

Tiến độ khu đô thị Kỳ Trinh là 5 năm kể từ thời điểm duyệt nhà đầu tư. Trong đó, hoàn tất các thủ tục pháp lý trong vòng 24 tháng, sau đó triển khai xây dựng trong 36 tháng. Tổng mức đầu tư khoảng 7.800 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư, Xây dựng Thái Sơn là công ty con do Vinhomes nắm tỷ lệ lợi ích 66,24% và tỷ lệ biểu quyết là 100%. Trên thị trường, Thái Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án sân golf Quang Hanh (100 ha, 887 tỷ đồng) tại TP Cẩm Phả cũ. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) với diện tích hơn 134 ha, tổng vốn 6.602 tỷ đồng.

Vào tháng 1/2024, Thái Sơn từng được chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang tại TP Tuyên Quang (cũ) hơn 18.000 tỷ đồng.

Tại Long An (nay là Tây Ninh), Thái Sơn liên danh cùng CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An (một công ty con khác của Vinhomes) đầu tư Khu đô thị mới Tân Mỹ với quy mô 931 ha, tổng vốn khoảng 3 tỷ USD.