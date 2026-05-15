Siêu dự án 925.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ đổi tên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo báo cáo của đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 6276 ngày 17/12/2025.

Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính, gồm đô thị TOD gắn với Ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, điểm nhấn là quần thể Sân vận động Hùng Vương với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn tất trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương thu hồi đất, đồng thời triển khai phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Song song với đó, việc giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các bên phối hợp thực hiện.

Trên công trường, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là quần thể Sân vận động Hùng Vương với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục như thi công móng, dầm sàn, đổ bê tông cột đã được triển khai, đồng thời các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và kế hoạch đầu tư khách sạn quốc tế cũng đang được xúc tiến.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít vướng mắc. Trong đó có các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn chậm, việc lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn tất, thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, tình trạng hàng quán tự phát quanh khu vực công trường cũng ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự. Một số khu vực còn vướng mặt bằng liên quan đến nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Trước thực tế này, nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Sân vận động Hùng Vương đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho Hà Nội theo Nghị quyết 258. Dù mới triển khai gần 5 tháng, nhưng qua kiểm tra thực tế, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã bước đầu hình thành.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, với năng lực của nhà đầu tư cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi. Đồng thời, thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cũng như sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.

Nhấn mạnh quy mô dự án lên tới hơn 9.000ha, trải rộng trên 11 xã, phường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao… qua đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Trong thời gian tới, thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026. Với những địa phương gặp khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý các địa phương cần quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, việc thay đổi cơ cấu lao động và ổn định đời sống người dân sẽ là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của khu vực.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế tối đa việc cưỡng chế khi các cơ chế, chính sách đã được ban hành đầy đủ và phù hợp.