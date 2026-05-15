Phục Ân được chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Lái Thiêu

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty CP Phục Ân (Phục Ân) chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Lái Thiêu tại phường Lái Thiêu.

Theo đó, UBND TP cho phép Phục Ân được chuyển mục đích sử dụng đất 9.450,1 m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Lái Thiêu kết hợp với diện tích 2.359 m2 đất ở để thực hiện dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Lái Thiêu.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 11.809,1 m²; gồm: Diện tích đất ở tại đô thị (đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ): 10.916,2 m²; Diện tích đất công trình giao thông thuộc phạm vi lộ giới đường Gia Long, đường PKV-28 và hành lang bảo vệ đường thủy: 892,9 m².

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ban hành Quyết định.

Phương thức giao đất: giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024.

Việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi Phục Ân hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND TP giao các sở ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và thực hiện chức năng quản lý về nhà ở theo quy định pháp luật nhà ở;...

UBND phường Lái Thiêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật; Phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn và quản lý việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Về chủ đầu tư, Phục Ân thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch; Đảm bảo năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ, nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bị thu hồi theo quy định; quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng, pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan;...

Không được chuyển nhượng dự án, huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản; Chỉ được triển khai xây dựng công trình sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy và giấy phép xây dựng theo quy định.

Trong trường hợp Phục Ân không thực hiện dự án đúng tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc vi phạm pháp luật đất đai thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Nói thêm về Công ty Phục Ân, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2023, trụ sở chính tại 187 Gia Long, phường Lái Thiêu, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp ở mức 20 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1978) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và cũng là chủ sở hữu của Phục Ân.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 20 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Thị Bạch Tuyết 70%; Lê Văn Khanh 20% và Lê Đức Đạt 10%.

Đến tháng 6/2025, Phục Ân tiếp tục tăng vốn lên 650 tỷ đồng.



