Khi nguồn cung tăng mạnh, dòng tiền thông minh sẽ chảy về đâu?

Nguồn cung mở rộng, nhưng dòng tiền không còn vận động theo cách cũ

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản TP.HCM đã sôi động trở lại. Trong quý I/2026, nguồn cung căn hộ mở bán mới đạt khoảng 3.700 căn, tăng 86% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn hàng mới tiếp tục tập trung ở các khu vực ngoài trung tâm, trong đó Bình Dương cũ đóng góp gần 2.200 căn, tương đương khoảng 60% nguồn cung mở mới toàn thị trường. Nguồn cung tăng là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng đồng nghĩa mặt bằng cạnh tranh lớn hơn bởi thanh khoản không bao giờ tự động trải đều trên toàn thị trường.

Sau giai đoạn sàng lọc mạnh, cam kết lợi nhuận, FOMO hay kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn không còn là động lực chính. Người mua hiện tìm kiếm hệ giá trị khác và cũng đòi hỏi nhiều hơn, ưu tiên chủ đầu tư uy tín, có lịch sử phát triển và bàn giao, pháp lý minh bạch, hình thành cộng đồng dân cư thật, và giữ thanh khoản tốt hơn trong trung, dài hạn.

Đơn cử như dự án mới nhất của Phú Mỹ Hưng tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm cao ngay từ giai đoạn đầu ra hàng, với không khí mở bán sôi động cả ngàn người tham gia rút thăm để xác định thứ tự chọn sản phẩm; và lần lượt ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 100% và 89% trong hai đợt mở bán đầu tiên.

Mỗi đợt mở bán dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đều thu hút cả ngàn khách tham dự rút thăm mua sản phẩm.

Có thể thấy, phía Bắc TP.HCM không thiếu nhà ở mà thiếu sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của nhóm khách có yêu cầu sống cao hơn. Đó là nhóm chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, quản lý nhà máy, nhân sự R&D và lực lượng lao động tri thức đang làm việc trong các cụm công nghiệp – công nghệ của khu vực.

Trước đây, các lựa chọn quen thuộc của nhóm khách này vẫn thường là Phú Mỹ Hưng hoặc Thảo Điền. Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng chia sẻ, sau thời gian tìm hiểu, một số doanh nghiệp hoạt động tại VSIP I, VSIP II đã liên hệ để tìm phương án thuê hoặc mua theo cụm cho đội ngũ chuyên gia và quản lý lưu trú.

Song song với đó, sự hình thành Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM đang tạo thêm một lớp cư dân mới: chuyên gia công nghệ, kỹ sư, đội ngũ quản lý và lao động tri thức. Nhóm cư dân này cần nhiều hơn một căn hộ để ở; họ cần môi trường sống có không gian xanh, vận hành tốt, kết nối thuận tiện và đủ tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt của Phú Mỹ Hưng Harmonie tại lõi Đô thị Khoa học Công nghệ

Sau hơn ba thập kỷ phát triển bất động sản tại Việt Nam, Phú Mỹ Hưng đã trở thành thương hiệu gắn với một chuẩn sống đô thị đã được thị trường kiểm chứng, nổi bật với khu đô thị quốc tế có tỷ lệ người nước ngoài chiếm đến 50% cư dân đô thị. Đây là bảo chứng cho chất lượng quy hoạch, tiến độ phát triển và năng lực vận hành lâu dài.

Tại khu vực Bình Dương cũ, mô hình sống theo hướng resort living chưa phổ biến. Lõi xanh trung tâm, khoảng thở lớn, tầm nhìn ít bị che chắn và hệ tiện ích nội khu đa dạng là những dấu ấn riêng của Phú Mỹ Hưng Harmonie so với mặt bằng chung khi xuất hiện tại đây. Nhất là khi người mua căn hộ hiện không chỉ quan tâm đến giá bán hay vị trí, mà còn chú ý nhiều hơn đến chất lượng sống thực tế sau khi nhận nhà.

Khác biệt lớn của Harmonie nằm ở quy hoạch và thiết kế. Dự án được phát triển trên quỹ đất khoảng 2 ha, gồm 5 tòa tháp cao 32 - 34 tầng với khoảng 1.490 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ. Không bố trí công trình dày đặc ở trung tâm lô đất, Harmonie được tổ chức theo hướng tâm, mở ra một "thung lũng xanh" ở lõi dự án. Thiết kế tổng thể này tạo thêm diện tích cho không gian mở, cây xanh, mặt nước và tiện ích nội khu, đồng thời giúp toàn bộ khu ở có độ thoáng lớn hơn, hình thành các hành lang gió tự nhiên và giảm tác động của khói bụi, tiếng ồn từ bên ngoài.

Dự án Harmonie được thiết kế theo phong cách "resort" với hệ tiện ích nội khu đa tầng gồm hồ bơi, phòng gym, yoga, khu vui chơi cho bé, đường chạy bộ trên cao…

Về yếu tố pháp lý, Phú Mỹ Hưng nhiều lần khẳng định chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi đã hoàn tất các điều kiện pháp lý và đủ điều kiện kinh doanh. Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến mức độ an toàn của tài sản sau giai đoạn sàng lọc mạnh, đây là một lợi thế có giá trị thực tế, đặc biệt với các dự án hình thành trong tương lai.

Harmonie cũng là dự án dễ sở hữu nhất của Phú Mỹ Hưng trong nhiều năm trở lại đây. Dự án được thiết kế bài toán tài chính sát hơn với nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng trẻ, giới chuyên gia và đội ngũ tri thức đang làm việc tại khu vực. Lộ trình thanh toán kéo dài tới 29 tháng, cùng các gói hỗ trợ vay từ ngân hàng, giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền ban đầu và mở rộng tệp khách hàng có thể tiếp cận dự án.

Với mức giá dễ mua, lịch thanh toán dài hạn, chương trình vay lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà…, Harmonie được xem là cơ hội hiếm có dành cho khách hàng trẻ sở hữu nhà Phú Mỹ Hưng.

Harmonie dự kiến được bàn giao vào Quý IV/2028, thời điểm loạt công trình hạ tầng khu vực và các phân khu chức năng trong Đô thị Khoa học Công nghệ lần lượt đưa vào vận hành, đẩy mạnh triển khai. Điều này sẽ tạo nên diện mạo khu vực Đông Bắc TP.HCM sẽ không chỉ là cực công nghiệp – công nghệ phát triển mà trở thành một điểm đến an cư đáng sống của thành phố, nơi có cộng đồng cư dân chuyên gia, tri thức và quốc tế với tiêu chuẩn sống "resort living" chất lượng cao. Đây sẽ là động lực rõ nét góp phần gia tăng giá trị cho dự án.