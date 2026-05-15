Hà Nội sẽ thay đổi ra sao theo quy hoạch “siêu đô thị” tầm nhìn 100 năm?

Tây Hồ Tây được định hướng là một trong những khu vực Trung tâm hành chính mới của Hà Nội.

Đây là một trong những điểm đáng chú tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đại Thắng vừa ký Quyết định phê duyệt.

Hà Nội sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn

Theo Quyết định, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới, phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, di sản và hệ sinh thái tự nhiên. Tổ chức không gian phát triển du lịch theo 04 trung tâm động lực chính:

Trung tâm du lịch Thủ đô (Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Hồ Tây). Trọng tâm khai thác các loại hình du lịch văn hóa, di sản đô thị và kinh tế đêm. Phát triển mạnh loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và tổ chức sự kiện) tầm vóc quốc tế gắn với hạ tầng dịch vụ cao cấp.

Trung tâm du lịch phía Bắc (Khu vực Sóc Sơn). Phát triển tổ hợp du lịch đa năng gồm: Du lịch văn hóa - tâm linh (gắn với quần thể đền Sóc), du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao giải trí. Hình thành các trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và khu vực mua sắm dịch vụ cao cấp.

Trung tâm du lịch phía Tây (Khu vực Ba Vì - suối Hai). Ưu tiên phát triên du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng núi, du lịch cộng đồng và chăm sóc sức khỏe gắn với Vườn quốc gia Ba Vì. Quy hoạch và đầu tư các khu dịch vụ tổng hợp, hạ tầng chuyên biệt phục vụ công tác đón tiếp, hội nghị của Đảng và Nhà nước.

Trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái phía Nam (Khu vực Hương Sơn. Xây dựng và phát triển thành Khu du lịch quốc gia với trọng tâm là du lịch tâm linh, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng. Chủ động liên kết vùng để hình thành hành lang du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc kết nối: Bái Đính - Tam Chúc - Hương Sơn - Chùa Tiên.

Trụ sở làm việc và cơ quan hành chính: Giảm tải hạ tầng nội đô

Hệ thống trụ sở làm việc và cơ quan hành chính: Sắp xếp và tổ chức không gian hệ thống trụ sở làm việc bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của Thủ đô, ưu tiên giảm tải hạ tầng khu vực nội đô và nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo đó, trụ sở cơ quan Trung ương được xác lập khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm giữ vai trò là Trung tâm chính trị - hành chính đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Thực hiện lộ trình di dời trụ sở làm việc của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra ngoài khu vực nội đô lịch sử, tập trung tại các khu vực quy hoạch mới tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực trung tâm.

Quỹ đất sau khi thực hiện di dời các trụ sở Trung ương được ưu tiên chuyển đổi chức năng để xây dựng các không gian công cộng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống trường học phổ thông.

Đối với trụ sở cơ quan hành chính Thành phố được thực hiện phương án sắp xếp, quy tụ hợp lý xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Việc bố trí bảo đảm sự tập trung đồng bộ, tăng cường tính kết nối hành chính, hiệu quả quản trị và xác lập giá trị biêu tượng của cơ quan hành chính Thủ đô trong không gian trung tâm.