Top lý do đầu tư và sở hữu sản phẩm tại phân khu Isla Bella Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng

Isla Bella tọa lạc trong quần thể đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island, chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 1 giờ lái xe tạo ra lợi thế giao thông vượt trội cho cả cư dân và du khách. Với hệ thống đường vành đai, cao tốc, cầu vượt sông đồng bộ, việc di chuyển từ các tỉnh thành phía Bắc như Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh hay Quảng Ninh đến Isla Bella trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Vậy đâu là lý do chính khiến nhà đầu tư nên sở hữu và đầu tư sớm sản phẩm tại Phân khu Isla Bella?

Isla Bella được mệnh danh "tọa độ đắt giá" của Vinhomes Royal Island nhờ 5 lý do chính: Vị trí giao lộ 3 trục đường huyết mạch (Tia Sáng, Hạnh Phúc, Tương Lai), kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích khổng lồ, thiết kế 2 mặt tiền độc đáo (một mặt đường – một mặt biển), số lượng giới hạn chỉ 218 căn Villas,343 căn Shoptel và tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng.

Isla Bella có vị trí phong thủy: Isla Bella nằm vị trí tại giao điểm của ba tuyến đường huyết mạch đó là trục chính Hạnh Phúc - Tương Lai và Tia Sáng. 3 trục đường quan trọng tạo nên sự thuận tiện tối đa trong việc di chuyển và kết nối. Điều này có nghĩa dòng khách du lịch và người dân địa phương đều phải đi qua khu vực này khi khám phá toàn bộ đô thị đảo Hoàng Gia, Ngoài ra xét về yếu tố phong thủy thì Isla Bella cũng được xem là phân khu có "vị trí long mạch", trái tim của đảo, thể hiện cho sự phát triển và thịnh vượng.

Isla Bella sở hữu vị trí long mạch trái tim của Đảo Hoàng Gia

Isla Bella trung điểm kết nối: Phân khu Đảo Thiên Đường Isla Bella được quy hoạch như một trung tâm kết nối, nơi giao thoa giữa các dòng khách, dòng tiền và dòng hoạt động dịch vụ của toàn dự án. Từ đây, cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích chính của Đảo Hoàng gia từ việc kế cận ngay sân golf 160ha,cùng với học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, Khu vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc Vinwonders, Bến du thuyền hạng sang, Quảng trường châu Âu nơi tổ chức các sự kiện lớn , phố đi bộ dài bậc nhất Việt Nam và Trung tâm tiệc cưới Royal Palace khổng lồ có quy mô lên tới 5000 người ngay đối diện phân khu.

Isla Bella được quy hoạch như một trung tâm kết nối

Isla bella có thiết kế tổng quan đỉnh cao: Phân khu có mật độ xây dựng chỉ 14,2%, với 218 căn biệt thự nghỉ dưỡng, Isla Bella được các chuyên gia đánh giá đạt mức hoàn hảo về khía cạnh chất và lượng: tinh tế-sang trọng - bền vững: Những dãy biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải chuẩn mực, với mái ngói đỏ tươi, ban công thoáng đãng, khung cửa vòm duyên dáng và lối quy hoạch mở khoáng đạt - mang đến một không gian sống, nghỉ dưỡng tự do, gần gũi thiên nhiên nhưng không kém phần sang trọng, một trong những điểm nhấn độc đáo nhất tại Isla Bella chính là bãi biển mặn ngay sau nhà vô cùng thoáng đạt, điều vốn hiếm thấy ở bất kỳ sản phẩm bất động sản nào tại miền Bắc. Không cần di chuyển xa, chỉ vài bước chân từ cửa sau, cư dân hoặc du khách đã có thể đặt chân xuống bờ cát trắng mịn, tận hưởng làn nước mặn mát lành và không gian như một resort cao cấp.

Phân khu có mật độ xây dựng chỉ 14,2%, với 218 căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng

Isla Bella của chủ đầu tư uy tín, pháp lý sổ đỏ lâu dài: Isla Bella là phân khu được chủ đầu tư Vinhomes và Normura (Nhật Bản) hậu thuẫn về chất lượng, tiến độ cũng như vận hành. bảo chứng cho khả năng quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ và vận hành bền vững. Nomura - với kinh nghiệm đầu tư và phát triển loạt dự án cao cấp, mang đến tư duy kiến tạo tinh tế.

Giá trị sở hữu lâu dài là lợi thế không nhỏ của Isla Bella khi phần lớn các dự án nghỉ dưỡng khác thường giới hạn ở khung pháp lý 50 năm. Nhờ đó, nắm giữ dòng sản phẩm tại Isla Bella, khách hàng không chỉ đầu tư cho hiện tại, mà còn có thể chuyển giao tài sản này như "của để dành - tài sản truyền đời" cho các thế hệ sau.

Theo tiến độ của chủ đầu tư, Isla Bella đã đồng loạt hoàn thiện xong sẵn sàng bàn giao cho các chủ nhân,điều này cũng đồng nghĩa việc sở hữu một tấm sổ đỏ có giá trị trong tay trong thời gian tới đây.

Isla Bella đã đồng loạt hoàn thiện sẵn sàng bàn giao cho các chủ nhân

Chính sách ưu đãi và hấp dẫn đầu tư, thời điểm Vàng sở hữu: Hiện tại trong tháng 11 và 12 này phía chủ đầu tư Nomura đang áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi nhất từ trước đến nay - Theo đó, khách hàng được hỗ trợ gói vay lên tới 70% giá trị, ưu đãi 0% trong 24 tháng, nhận mức chiết khấu lên đến 10% dung phương án thanh toán sớm và đặc biệt cơ hội chỉ dành cho 30 suất duy nhất khi áp dụng mức chiết khấu tới 10% chương trình cam kết về ở sớm & chương trình chào xuân Bính Ngọ nhận chiết khấu 3,5% áp dụng đến 30/12/2025.

Isla Bella – Nơi đầu tư tinh hoa, sinh lời bền vững,an cư lý tưởng

Phân khu Isla Bella Vinhomes Royal Island đảo Vũ Yên hội tụ đầy đủ các yếu tố vị trí trung tâm đảo ngọc Vũ Yên, phong cách nghỉ dưỡng Địa Trung Hải khác biệt ấn tượng, pháp lý an toàn, vận hành chuyên nghiệp không chỉ là một nơi để sống, mà còn là một "ốc đảo phồn hoa" mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàng gia mỗi ngày,trở thành biểu tượng mới của Hải Phòng, điểm đến đầu tư lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản cao cấp để tích lũy giá trị lâu dài

Toàn cảnh tiến độ phân Khu Isla Bella

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 096 700 6666.

Địa chỉ: Shophouse TLA-35, Đường Tương Lai, Vinhomes Royal Island, Vũ Yên

Truy cập chi tiết: https://vinhomesvuyenhaiphong.com