Bất ngờ với giá thuê căn hộ ven sông Hàn tại Đà Nẵng: 42 triệu đồng/tháng cho căn hộ 90m2

Giá thuê cao vượt trội

Anh Châu Ngô, Việt Kiều Australia đã tới sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng được 6 tháng. Anh cho biết yêu thành phố này bởi cảnh quan đẹp, con người thân thiện và nhiều cơ hội việc làm. Hiện anh đang thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ và 1 phòng nhỏ, diện tích gần 90m2 tại tòa căn hộ The Panoma gần sông Hàn với mức giá 42 triệu đồng/tháng.

Anh cho biết rất hài lòng với không gian sống tại đây mặc dù giá thuê khá cao so với khu vực lân cận. “Chúng tôi sẵn sàng trả thêm 20-30% chi phí để nhận lại sự an tâm, không gian sống đẳng cấp và cộng đồng tinh hoa xung quanh mình. Đó là một khoản đầu tư cho chất lượng cuộc sống”, anh Châu chia sẻ.

Còn chị Đinh Nữ Kiều Trinh (sống tại đường Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng), cho biết đang hoàn thiện căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sun Cosmo Residence gần cầu Trần Thị Lý để cho thuê, kịp đón mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026 sẽ khai màn cuối tháng 5 này.

“Tôi có đầu tư nhiều bất động sản. Ví dụ như đất nền ở khu Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân cũng rất đẹp. Nhưng để đánh giá về tiềm năng và khả năng sinh lời thì tôi thấy dòng căn hộ ven sông Hàn sẽ giúp mình thu hồi vốn nhanh hơn. Sau khi nhận nhà, chỉ mất khoảng 2 tháng để hoàn thiện là có thể cho thuê 18 triệu đồng/tháng đối với căn studio và 25 triệu đồng/tháng đối với căn 1 phòng ngủ+”, chị Trinh chia sẻ.

Các dự án căn hộ sát sông Hàn được giới đầu tư săn đón.

Nhìn nhận thực tế từ thị trường BĐS trên cả nước, Đà Nẵng hiện nổi lên như thị trường dẫn đầu phân khúc bất động sản dòng tiền, đặc biệt là căn hộ cho thuê. Tỷ suất cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng đang duy trì ở mức 8-9% – cao bậc nhất cả nước, vượt trội hoàn toàn so với mức 2-3% tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là mức lợi nhuận thực tế, được kiểm chứng qua tỷ lệ lấp đầy cao và nhu cầu thuê ổn định từ du khách quốc tế, chuyên gia nước ngoài lẫn lực lượng lao động trẻ.

Ông Trần Trọng Vũ, chuyên gia của VARS IRE, đưa ra ví dụ một căn studio 32m2 trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng có thể cho thuê 19 triệu đồng/tháng, tương đương lợi suất hơn 9%. Đây là mức sinh lời hiếm gặp nếu so với nhiều đô thị lớn.

Lực đẩy phía sau

Nếu nhìn vào sức hút du lịch của Đà Nẵng thì có thể thấy việc lợi suất cho thuê căn hộ cao vượt trội trên thị trường là điều dễ hiểu. Năm 2025, thành phố đón hơn 17,3 triệu lượt khách, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành khoảng 60.000 tỷ đồng. Riêng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5 vừa qua ước đạt hơn 621.000 lượt, cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TP HCM. Chính dòng khách bùng nổ này là bệ đỡ cho bài toán vận hành căn hộ cho thuê, đặc biệt với mô hình lưu trú ngắn ngày.

Lượng khách đổ về Đà Nẵng không ngừng tăng lên theo mỗi năm nhờ lễ hội pháo hoa DIFF.

Lợi thế của Đà Nẵng còn nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch tăng trưởng hai con số mỗi năm, hạ tầng giao thông đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ. Sân bay quốc tế, cao tốc, các khu công nghệ cao cùng dòng vốn FDI liên tục kéo dòng người và dòng tiền về thành phố sông Hàn, đồng thời gia tăng nhu cầu thuê nhà dài hạn. Nhờ đó, các căn hộ tại khu vực trung tâm, ven biển hay gần các khu công nghiệp luôn giữ giá cho thuê ổn định và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Có thể nói, trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh như hiện nay, nhà đầu tư khôn ngoan cần chuyển hướng rõ ràng, đặc biệt quan tâm đến: pháp lý hoàn chỉnh, tập trung vào sản phẩm có giá trị thực thay vì chỉ đầu cơ, lướt sóng và đánh giá kỹ khả năng cho thuê sinh lời trước khi xuống tiền. Đà Nẵng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng đang là lựa chọn tối ưu nhất cho những nhà đầu tư yêu thích bất động sản dòng tiền bền vững.

Theo các chuyên gia, đầu tư bất động sản hiện nay đã khác xưa rất nhiều. Ngay cả Chủ tịch HĐQT Cen Land Nguyễn Trung Vũ cũng phải thốt lên rằng: “Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng đầu để tư duy”.

Không có dòng người ổn định, tài sản chỉ là “đất chết”, dễ kẹt vốn khi thị trường điều chỉnh. Ngược lại, nơi nào tập trung được dòng người từ khách du lịch, lao động chất lượng cao và giới chuyên gia, doanh nhân thì dòng tiền cho thuê sẽ chảy mạnh và bền vững. Chính vì vậy, hiện nay nhà đầu tư chuyên nghiệp ngày càng ưu tiên BĐS sinh lời ổn định qua cho thuê.

Trong bối cảnh lãi suất và chi phí cơ hội vẫn ở mức cần thận trọng, những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt và nhu cầu sử dụng thực tế cao như các dự án căn hộ sát sông Hàn tại Đà Nẵng đang trở thành “nơi trú ẩn an toàn” của dòng tiền và đây cũng là hướng đi đáng tin cậy nhất.