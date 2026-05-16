Công bố thanh tra loạt nhà đất dôi dư sau sắp xếp

Theo Huỳnh Thuỷ | 16-05-2026 - 15:49 PM | Bất động sản

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thanh tra chuyên đề đối với hàng loạt cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương, nhằm rà soát, xử lý nguy cơ lãng phí, bỏ hoang tài sản công.

Chiều 15/5, thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra chuyên đề đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời phát hiện nguy cơ lãng phí, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo quyết định thanh tra, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cùng UBND các phường Buôn Ma Thuột, Sông Cầu, Tuy Hòa và nhiều xã như Ea Knuếc, Krông Pắc, Krông Bông, M’Drắk, Quảng Phú, Cư M’gar, Ea Súp, Ea Kar, Ea Wer, Krông Năng, Ea Drăng, Liên Sơn Lắk, Sơn Hòa, Tây Hòa, Tuy An Bắc...

Buổi họp công bố quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc kiểm kê, sắp xếp lại nhà, đất, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, thực trạng khai thác, sử dụng tài sản công sau sắp xếp. Đoàn thanh tra sẽ rà soát hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai thanh tra không chỉ nhằm kiểm tra công tác quản lý tài sản công mà còn đánh giá lại hiệu quả khai thác nguồn lực công trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đang được đẩy mạnh. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập, nguy cơ thất thoát, lãng phí quỹ nhà, đất công sau sáp nhập để đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026, trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan ngoài thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 25 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hoàng Lâm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn - cho biết cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để kiến nghị giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến thực chất trong việc đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Huỳnh Thuỷ

Tiền Phong

