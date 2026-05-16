NAMMON Square - Mặt tiền đại lộ, điểm kết nối giao thương đô thị Thể Thao Olympic

NAMMON Square sở hữu vị trí chiến lược nơi cửa ngõ phía Nam Hà Nội: Vừa nằm trên hạ tầng giao thông chiến lược quốc gia, vừa là điểm kết nối giao thương vùng, vừa gần nút giao lên cao tốc mà ở đó, mỗi hạng mục đơn lẻ đã đủ tạo ra sự đắt giá cho bất kỳ dự án nào nằm trên đó.

NAMMON Square – Tâm điểm kết nối hạ tầng trăm nghìn tỷ

NAMMON Square nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A mở rộng 90m. Quốc lộ 1A mở rộng 90 mét là trục xuyên tâm chiến lược có chiều dài 36,3km từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội về khu Nam Hà Nội từ 60 phút xuống chỉ còn 30 phút. Khi hoàn thành, quốc lộ 1A sở hữu lưu lượng giao thông lớn nhất khu vực, ước tính 200.000 - 300.000 lượt qua lại mỗi ngày. NAMMON nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A, đồng nghĩa với việc dự án sở hữu giá trị bất động sản xứng tầm mặt tiền đại lộ.

NAMMON Square nằm trong khu C – Điểm kết nối giao thương Đại đô thị thể thao Olympic 9.200ha. Đại đô thị thể thao Olympic được quy hoạch trở thành trung tâm thể thao - sự kiện - giao thương tầm cỡ Quốc gia với hạt nhân là Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi được giới thiệu là lớn nhất thế giới. Khi hoàn thiện, sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ đón lượng khách khổng lồ mỗi năm, tạo ra dòng lưu chuyển thương mại và dịch vụ quy mô lớn với nhu cầu ăn uống, mua sắm, lưu trú sau sự kiện. Khu C được quy hoạch để đón dòng khách khổng lồ này. NAMMON Square nằm trong Khu C - Điểm kết nối giao thương trong hệ sinh thái Đại đô thị thể thao Olympic, hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái giao thương của toàn Đại đô thị - Yếu tố giúp NAMMON Square sở hữu giá trị "triệu đô".

NAMMON Square nằm ngay nút giao lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trục đại lộ có chiều dài hơn 2km, mặt cắt ngang lên tới 120m đi xuyên qua Đại đô thị thể thao Olympic có điểm đầu tuyến nối với Quốc lộ 21C, đoạn cắt QL1A đoạn qua xã Hồng Vân tạo ra ngã 4 nối thẳng lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. NAMMON Square sở hữu vị trí cạnh nút giao này và trở thành điểm đến đầu tiên khi rời cao tốc, mở ra tập khách liên vùng không giới hạn. Với tọa độ "vàng" này, giá trị của NAMMON Square không chỉ dừng lại ở vị trí giao thông chiến lược mà còn là giá trị của một "trạm nghỉ" số lượng có hạn ngay nút giao cao tốc.

NAMMON Square - Quy hoạch rõ ràng, pháp lý vững vàng

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, yếu tố pháp lý và khả năng "đứng vững" trong quy hoạch đang trở thành tiêu chí tiên quyết khi sở hữu bất động sản. NAMMON Square thuộc nhóm dự án có nền tảng pháp lý vững vàng: Không nằm trong diện thu hồi, không bị ảnh hưởng bởi hành lang hạ tầng, giữ nguyên vị trí mặt tiền quốc lộ 1A 90m và vị trí thuộc khu C Đại đô thị thể thao Olympic theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đặc biệt trong bối cảnh quy hoạch quốc lộ 1A và Đại đô thị thể thao Olympic đã được phê duyệt, sẽ không còn quỹ đất trống để tạo ra một dự án có vị trí tương tự NAMMON Square. Với quy mô giới hạn chỉ 196 căn, NAMMON Square không chỉ sở hữu lợi thế pháp lý rõ ràng mà còn nắm giữ yếu tố khan hiếm ngày càng lớn khi toàn bộ cấu trúc hạ tầng khu vực dần hình thành.

NAMMON Square với vị trí nằm tại giao điểm của cả ba hạ tầng trọng điểm đại diện cho tiêu chuẩn giá trị bất động sản thương mại. Giá trị dự án không chỉ đến từ chất lượng xây dựng mà đến từ khả năng khai thác kinh doanh gắn với tổng thể hệ sinh thái hạ tầng và đô thị mang tầm vóc Quốc gia. Không chỉ là một Thương phố "triệu đô", NAMMON Square góp phần vào sự phát triển của khu Nam Hà Nội trong kỷ nguyên đất nước vươn mình.