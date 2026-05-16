Ra mắt dãy shophouse đẹp nhất dự án Hoang Huy New City

Mỗi căn Sky Light có diện tích xây dựng 99 m2, quy mô 5 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 495 m2. Thiết kế này cho phép chủ sở hữu khai thác đa dạng công năng, từ kinh doanh, cho thuê đến lưu trú hoặc vận hành mô hình thương mại dịch vụ.

Khi toàn bộ dãy shophouse đi vào hoạt động đồng bộ, khu vực này có thể hình thành tuyến phố thương mại với các loại hình như nhà hàng, cà phê, bán lẻ, showroom hay dịch vụ trải nghiệm. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng góp phần gia tăng sức hút cho phân khu Sky Light trong đại đô thị Hoang Huy New City.

Từ góc độ tài chính, với mức cho thuê tham chiếu khoảng 18 triệu đồng mỗi tầng mỗi tháng, một căn shophouse 5 tầng có thể tạo doanh thu khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn một tỷ đồng mỗi năm. Trên mặt bằng vốn khoảng 15 tỷ đồng, tỷ suất doanh thu gộp tham chiếu đạt khoảng 7,2% mỗi năm trong điều kiện khai thác thuận lợi.

Ngoài dòng tiền cho thuê, Sky Light còn được kỳ vọng hưởng lợi khi Hoang Huy New City bước vào giai đoạn bàn giao, vận hành và hình thành nhịp giao thương. Với lợi thế gần trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, quy mô sàn lớn cùng khả năng khai thác đa công năng, sản phẩm phù hợp cho nhóm khách hàng tìm kiếm cả dòng tiền lẫn tiềm năng tích sản dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào vị trí căn, mức độ hoàn thiện, thời gian lấp đầy và năng lực vận hành của chủ sở hữu.

Bên cạnh yếu tố khai thác, chính sách bán hàng cũng là điểm nhấn của Sky Light trước thời điểm bàn giao. Theo đơn vị phát triển, khách hàng được hỗ trợ vay với lãi suất 0%, giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu. Với phương án sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với số vốn ban đầu từ khoảng 4,5 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị sản phẩm; thời gian hỗ trợ lãi suất kéo dài tối đa ba năm tùy phương án vay.

Cụ thể, gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng đi kèm ưu đãi tới 14%, trong khi phương án hỗ trợ 24 tháng có mức ưu đãi tới 11%. Khoảng thời gian này giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch hoàn thiện, cho thuê hoặc vận hành kinh doanh.

Đối với khách hàng không sử dụng vốn vay, mức ưu đãi thanh toán có thể lên tới 16%. Nhóm khách hàng đã sở hữu sản phẩm tại Hoang Huy New City và tiếp tục đầu tư tại Sky Light được cộng thêm ưu đãi 10%, nâng tổng mức ưu đãi tối đa lên tới 32%. Ngoài ra, khách hàng còn nhận các quà tặng đi kèm như xe Mazda trị giá 500 triệu đồng khấu trừ trực tiếp vào hợp đồng, gói quà tặng khách VIP trị giá 300 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng.

Sky Light nằm trong bán kính 1 km lõi trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Ảnh: Hoàng Huy

Sky Light nằm trong bán kính khoảng một km từ lõi trung tâm hành chính Thủy Nguyên, nơi đang hình thành hệ thống công trình hành chính, quảng trường và các trục cảnh quan quy mô lớn. Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, các khu phố thương mại mặt tiền được đánh giá có thêm dư địa phát triển. Quý I, GRDP của thành phố tăng 11,21% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức 13%.

Theo đơn vị phát triển, khi các công trình hành chính và tiện ích đô thị hoàn thiện, khu vực Bắc sông Cấm có thể thu hút thêm dòng người đến làm việc, giao dịch, tham quan và trải nghiệm. Điều này tạo thêm cơ hội cho các shophouse quanh khu vực phát triển các mô hình dịch vụ thương mại.

Hoang Huy New City dự kiến bước vào giai đoạn bàn giao và vận hành trong quý II, III năm nay. Khi cư dân hiện diện đông hơn, hệ tiện ích và các hoạt động cộng đồng được đưa vào khai thác, các dãy shophouse mặt tiền sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng từ nội khu.

Dự án được định hướng theo mô hình đô thị lễ hội với hệ tiện ích, cảnh quan, hoạt động thể thao và sự kiện cộng đồng. Theo các chuyên gia, những đại đô thị có mật độ hoạt động thường xuyên sẽ tạo thêm sức hút cho mặt bằng thương mại, từ đó hỗ trợ khả năng khai thác kinh doanh và cho thuê dài hạn.

