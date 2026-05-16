Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ

Ngày 15-5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan có buổi kiểm tra thực tế tiến độ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng) sau gần 2,5 tháng khởi công.



Dự án này khởi công ngày 4-3 và dự kiến đưa vào sử dụng ngày 15-8 với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện ACV cho biết đang triển khai thi công cùng lúc nhiều hạng mục. Trong đó, các hạng mục đang đảm bảo tiến độ gồm: đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt 98%; thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh đạt 100%; băng cáp qua đường cất hạ cánh và đường lăn đạt 100%.

Tuy nhiên, một số hạng mục đang chậm tiến độ như: thi công bê tông xi măng M350/45 đường cất hạ cánh và đường lăn mới đạt 4% (kế hoạch là 30%); cống hộp thoát nước chỉ mới đạt hơn 33%; nền đất dải bảo hiểm chỉ mới đạt gần 57%.

Theo đại diện ACV, nguyên nhân chậm tiến độ tại một số hạng mục trên là do khan hiếm vật liệu phục vụ thi công bê tông, đặc biệt là cát vàng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tính đến ngày 14-5, khối lượng cát vàng tập kết cho dự án chỉ mới đạt khoảng 29,5% nhu cầu hợp đồng, xi măng mới đạt 18,59%.

Đối với cát vàng, nguồn cung cát vàng đạt chuẩn tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận rất hạn chế trong khi nhiều mỏ khai thác đang vướng một số thủ tục pháp lý cùng với chi phí vận chuyển cao. Nếu tình trạng này không được xử lý, tháo gỡ thì dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn 15-8 để đưa sân bay Liên Khương vào hoạt động lại.

Sau khi kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ.

Trong đó, ông Hải lưu ý các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết nhanh thủ tục khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; kiểm tra, kiểm soát giá vật liệu để tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá ảnh hưởng tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chủ động phương án cung ứng vật liệu; tăng nhân công, máy móc thiết bị để thi công bù các hạng mục đang chậm so với tiến độ đề ra.