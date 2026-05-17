Từng gây xôn xao với mức giá "được đồn đoán" lên tới 280 triệu đồng/m2, dự án nằm trên “đất vàng” Nguyễn Trãi bất ngờ giảm giá chào về 120-180 triệu đồng/m2

"Giá đồn đoán để tạo hiệu ứng và giá kickoff cũng chỉ tham khảo"

Cách đây hơn 1 tháng, các hội nhóm môi giới bất động sản, group đầu tư đều đồng loạt đưa tin về dự án Masterise Cao - Xà - Lá (nằm trên 233-235 đường Nguyễn Trãi, Khương Đình, Hà Nội, tên thương mại: Lumière Hanoi Seasons Garden) mở bán quanh vùng giá 220-280 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, tại lễ kick-off dự án, giới môi giới, khách hàng bất ngờ với mức giá khảo sát dự kiến đã “hạ nhiệt” về mốc 120-180 triệu đồng/m2.

Trước việc đưa ra mức giá chào bán chính thức giảm tới 36% so với giá được đồn đoán ban đầu và ưu tiên người có tiền mặt, ông Trần Minh - nhà tư vấn đầu tư bất động sản cho rằng, đây cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường khó, thanh khoản giảm và hàng nhiều.

“Có thể thấy, đây là bước đi chủ đầu tư muốn bán cho những người có nhu cầu thực nên đưa ra mức giá trên. Động thái này cũng dễ tạo xu hướng lan rộng tới các chủ đầu tư và dự án khác”, ông Minh chia sẻ.

Dưới góc nhìn của ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com khu vực miền Nam cho rằng, các mức giá rumor vốn dĩ chỉ là một công cụ truyền thông để đo lường sức chịu đựng của thị trường và giá kickoff cũng chỉ tham khảo vì còn chờ chính thức mở bán mới biết được giá là bao nhiêu.

“Giá chính thức sẽ phụ thuộc lớn vào lượng booking thực tế. Nếu thị trường đón nhận tốt, mức giá hoàn toàn có thể điều chỉnh tăng khi mở bán chính thức, còn không thì vẫn nằm trong khung giá dự kiến tham khảo”, ông Tuấn nhận định.

Môi giới Lê Xuân - chuyên phân khúc căn hộ ở Hà Nội cho biết: “Mức giá thực tế mà khách hàng phải chi trả sẽ có sự phân hóa mạnh dựa trên phương thức thanh toán. Với những nhà đầu tư lựa chọn phương án thanh toán sớm, mức giá có thể rơi vào khoảng 120-130 triệu đồng/m2. Ở ngưỡng giá này, dự án không đắt hơn là mấy so với mặt bằng phân khúc hạng sang, nhất là khi xét đến vị trí "vàng" và tiêu chuẩn vận hành quốc tế của chủ đầu tư”.

Ngược lại, môi giới này cho biết, khách mua theo phương thức hỗ trợ vay thì giá cao hơn hẳn dao động 150-200 triệu đồng/m2, tùy vào loại căn và hướng. Đây là mức giá của 3-5 năm sau.

﻿Xác lập đỉnh giá mới tại khu vực Thanh Xuân

Khảo sát thực tế, dù giá dự kiến thảo khảo của dự án Lumière Hanoi Seasons Garden đã giảm đáng kể so với mức định giá rumor trước đó, đây vẫn là một mặt bằng giá cao trong khu vực, thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất khu vực Tây Nam Hà Nội.

So với mặt bằng giá căn hộ tại khu vực Thanh Xuân, mức giá dự kiến 120 - 180 triệu đồng/m2 của Lumière Hanoi Seasons Garden đang ở nhóm cao nhất.

Cụ thể, căn hộ tại Royal City nằm cách dự án khoảng 200 m, hiện có giá chuyển nhượng phổ biến từ 120 - 170 triệu đồng/m2. Các căn hộ diện tích nhỏ hoặc căn có vị trí đẹp đang được giao dịch trong khoảng 145 - 170 triệu đồng/m2.

Căn hộ tại Gold Tower được bàn giao năm 2019, hiện có giá thứ cấp khoảng 97,5 - 113,4 triệu đồng/m2. Một căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 104 m² đang được chào bán quanh mức 10 tỷ đồng.

Tại King Palace, hiện được giao dịch trong khoảng 87,8 - 110 triệu đồng/m2. Thanh Xuân Complex có giá chuyển nhượng phổ biến từ 94,7 - 108,8 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Nguyễn Tuân - Vũ Trọng Phụng, các dự án như Imperia Garden và Rivera Park Hà Nội hiện có mức giá phổ biến từ 70 - 100 triệu đồng/m2.

Như vậy, giá mở bán dự kiến của Lumière Hanoi Seasons Garden cao hơn khoảng 1,3 - 1,8 lần so với nhiều dự án chung cư đã đưa vào sử dụng trong khu vực. Nếu so với dự án có mức giá cao nhất trên trục Nguyễn Trãi như Royal City, mức giá thấp nhất của dự án này tương đương, trong khi các căn áp dụng chính sách thanh toán giãn tiến độ cao hơn đáng kể.

Quy mô dự án Lumière Hanoi Seasons Garden 11ha, nằm trên trục đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: Trọng Tài)

Tuy nhiên, môi giới Xuân cho rằng, nhìn ở góc độ thị trường, giá khảo sát tại Lumière Hanoi Seasons Garden cao hơn cũng là câu chuyện dễ hiểu. Bởi, trục Nguyễn Trãi gần như đã cạn quỹ đất lớn, trong khi phần lớn các dự án hiện hữu đều đã vận hành 5-12 năm.

Trong bối cảnh đó, một dự án của chủ đầu tư Masterise với thiết kế hiện đại, kết nối trực tiếp hạ tầng Metro và tiêu chuẩn vận hành quốc tế rõ ràng là “hàng hiếm”.